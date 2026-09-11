Καλαμάτα: Διάθεση πούλμαν για τη μετακίνηση των οπαδών στο Περιστέρι

Η Καλαμάτα βάζει πούλμαν για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Βόλο Elabet στο Περιστέρι, προκειμένου να διευκολύνει τους οπαδούς που θέλουν να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας.

Αναλυτικά:

Η Μαύρη Θύελλα την Κυριακή (13/09) στις 18:00 θα αντιμετωπίσει τον Βόλο στο Δημοτικό Στάδιο του Περιστερίου, για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των φιλάθλων μας, με πρωτοβουλία του Προέδρου και μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Καλαμάτα, Γιώργου Πρασσά, θα διατεθούν πούλμαν, τα οποία θα μεταφέρουν δωρεάν μερίδα του κόσμου μας στην έδρα του αγώνα.

Για την εξασφάλιση θέσης στα πούλμαν, θα πρέπει να έρθετε σε επικοινωνία με το Πρακτορείο Penguin Travels & Tours μέσω τηλεφώνου (27210 80701). Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στα πούλμαν η κατοχή εισιτηρίου για τον αγώνα.

Όλοι δίπλα στη Μαύρη Θύελλα!

