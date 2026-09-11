Το 4Χ4 θέλει να κάνει η Λάτσιο στο ντέρμπι κόντρα στη Μίλαν

Η τέταρτη αγωνιστική της Serie A ξεκινάει απόψε με τον αγώνα Βενέτσια-Φιορεντίνα στις 21:45, ενώ τα βλέμματα στρέφονται στο ντέρμπι του Σαββάτου (12/9, 19:00), εκεί όπου η Λάτσιο του Χρήστου Μανδά φιλοξενεί τη Μίλαν, θέλοντας να κάνει το 4Χ4 και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.
Ενδιαφέρον υπάρχει επίσης και στο κυριακάτικο (13/9, 19:00) ματς της Νάπολι με την Μπολόνια στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», ενώ αργότερα στις 21:45 η Σασουόλο υποδέχεται τη Γιουβέντους.
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τρεις αναμετρήσεις τη Δευτέρα (14/9), με την Κόμο του Τάσου Δουβίκα να φιλοξενεί την Πάρμα στις 19:30. Την ίδια ώρα, η Τορίνο θα αναμετρηθεί εντός έδρας με τη Ρόμα, ενώ στις 21:45 η Ίντερ παίζει στο Μιλάνο με την Ουντινέζε.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Serie A:
Παρασκευή 11/09
Βενέτσια-Φιορεντίνα (21:45)
Σάββατο 12/09
Τζένοα-Φροζινόνε (16:00)
Λάτσιο-Μίλαν (19:00)
Αταλάντα-Κάλιαρι (21:45)
Κυριακή 13/09
Λέτσε-Μόντσα (16:00)
Νάπολι-Μπολόνια (19:00)
Σασουόλο-Γιουβέντους (21:45)
Δευτέρα 14/09
Κόμο-Πάρμα (19:30)
Τορίνο-Ρόμα (19:30)
Ίντερ-Ουντινέζε (21:45)