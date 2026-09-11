Το 4Χ4 θέλει να κάνει η Λάτσιο στο ντέρμπι κόντρα στη Μίλαν

Η τέταρτη αγωνιστική της Serie A ξεκινάει απόψε με την αναμέτρηση της Βενέτσια με τη Φιορεντίνα στις 21:45, ενώ η Λάτσιο του Χρήστου Μανδά θέλει να κάνει το 4X4 στο ντέρμπι που ξεχωρίζει κόντρα στη Μίλαν, το Σάββατο (12/9, 19:00).

Η τέταρτη αγωνιστική της Serie A ξεκινάει απόψε με τον αγώνα Βενέτσια-Φιορεντίνα στις 21:45, ενώ τα βλέμματα στρέφονται στο ντέρμπι του Σαββάτου (12/9, 19:00), εκεί όπου η Λάτσιο του Χρήστου Μανδά φιλοξενεί τη Μίλαν, θέλοντας να κάνει το 4Χ4 και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ενδιαφέρον υπάρχει επίσης και στο κυριακάτικο (13/9, 19:00) ματς της Νάπολι με την Μπολόνια στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», ενώ αργότερα στις 21:45 η Σασουόλο υποδέχεται τη Γιουβέντους.

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τρεις αναμετρήσεις τη Δευτέρα (14/9), με την Κόμο του Τάσου Δουβίκα να φιλοξενεί την Πάρμα στις 19:30. Την ίδια ώρα, η Τορίνο θα αναμετρηθεί εντός έδρας με τη Ρόμα, ενώ στις 21:45 η Ίντερ παίζει στο Μιλάνο με την Ουντινέζε.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Serie A:

Παρασκευή 11/09

Βενέτσια-Φιορεντίνα (21:45)

Σάββατο 12/09



Τζένοα-Φροζινόνε (16:00)

Λάτσιο-Μίλαν (19:00)

Αταλάντα-Κάλιαρι (21:45)

Κυριακή 13/09



Λέτσε-Μόντσα (16:00)

Νάπολι-Μπολόνια (19:00)

Σασουόλο-Γιουβέντους (21:45)

Δευτέρα 14/09



Κόμο-Πάρμα (19:30)

Τορίνο-Ρόμα (19:30)

Ίντερ-Ουντινέζε (21:45)