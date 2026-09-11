Ο Ντε Λα Φουέντε «ψηφίζει» Γιαμάλ για τη Χρυσή Μπάλα

Στις 26 Οκτωβρίου, το «France Football» θα απονείμει τη Χρυσή Μπάλα του 2026, για μία χρονιά όπου δεν υπάρχει κάποιο σαφές φαβορί για το σημαντικό τρόπαιο.

Την ώρα που ο Λουίς Ενρίκε θεωρεί βέβαιο ότι το βραβείο θα καταλήξει σε παίκτη της Παρί Σεν Ζερμέν, και ο Τύπος της Μαδρίτης εκτιμά ως νικητή τον Κιλιάν Μπαπέ, ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, Λουίς Ντε Λα Φουέντε, κλήθηκε να εκφράσει την άποψή του για το θέμα:

«Ένας Ισπανός ποδοσφαιριστής πρέπει να κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα. Πάντα στοιχηματίζω στο εθνικό μας προϊόν. Είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο όσον αφορά στην προπόνηση, στην απόδοση και στην ποιότητα. Θα πρόσθετα ότι ο Μίκελ Ογιαρθάμπαλ λείπει από τον κατάλογο των 30 υποψηφίων. Ο Λαμίν Γιαμάλ μπορεί να την κερδίσει, επειδή είναι ένας τρομερός παίκτης. Εάν όχι εφέτος, θα γίνει αργότερα. Δεν θα χρειασθεί να περιμένει πολύ για να την κερδίσει».