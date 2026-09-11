Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού ανοίγουν απόψε την αυλαία – Για το πρώτο τρίποντο η Παρί

Η αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Ligue 1 ανοίγει απόψε στις 21:45 με την αναμέτρηση Ρεν-Μαρσέιγ, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν θα ψάξει την πρώτη της νίκη την Κυριακή (13/9, 21:45), εκτός έδρας με την Μπρεστ.

Απόψε ξεκινάει η δράση της 4ης αγωνιστικής της Ligue 1, με μια αναμέτρηση με πολύ ενδιαφέρον, καθώς οι δύο αντίπαλοι του Ολυμπιακού για τη League Phase του Europa League διασταυρώνουν τα ξίφη τους στις 21:45, με τη Ρεν να υποδέχεται τη Μαρσέιγ.

Τα βλέμματα το Σάββατο (12/9) τραβάει η αναμέτρηση της Παρί FC, έχοντας κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, η οποία υποδέχεται τη Λυών στις 21:45.

Την Κυριακή (13/9), απαντήσεις θέλει να δώσει η Παρί Σεν Ζερμέν, με την ομάδα του Λουίς Ενρίκε να θέλει να πάρει την πρώτη της νίκη για τη σεζόν στο γαλλικό πρωτάθλημα, στον εκτός έδρας αγώνα με την Μπρεστ στις 21:45.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 11/09



Ρεν-Μαρσέιγ (21:45)

Σάββατο 12/09

Στρασμπούρ-Μονακό (18:15)

Οσέρ-Νις (21:45)

Χάβρη-Ανζέ (21:45)

Λοριάν-Τουλούζ (21:45)

Παρί FC-Λυών (21:45)

Κυριακή 13/09

Λιλ-Τρουά (16:00)

Λε Μαν-Λανς (18:15)

Μπρεστ-Παρί Σεν Ζερμέν (21:45)