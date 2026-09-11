Νέα Τούμπα: Παρουσιάζεται η «Φωλιά του Δικέφαλου Αετού»

Σημαντικό βήμα για την εξέλιξη του πρότζεκτ της Νέας Τούμπας αποτελεί η παρουσίαση της πορείας των μελετών και του τεχνικού σχεδιασμού για τη «Φωλιά του Δικέφαλου Αετού».

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ συνεχίζει να προχωρά τις απαραίτητες διαδικασίες για το νέο γήπεδο και, στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την πορεία του έργου, εκπρόσωποι των εταιρειών και των μελετητικών ομάδων που συμμετέχουν στο πρότζεκτ θα παρουσιάσουν αναλυτικά το μέχρι σήμερα έργο τους, το απόγευμα (11/9) στο γήπεδο της Τούμπας.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι αρμοδιότητες που έχει αναλάβει κάθε ομάδα, οι εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής, αλλά και ο προγραμματισμός για την επόμενη φάση του σχεδιασμού. Πρόκειται για μία διαδικασία που αφορά ένα ιδιαίτερα σύνθετο έργο, καθώς η νέα έδρα του Δικεφάλου θα δημιουργηθεί στον υφιστάμενο αστικό ιστό της Τούμπας.

Παράλληλα, οι μελέτες προχωρούν μαζί με τις απαραίτητες αδειοδοτικές και τεχνικές ενέργειες. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί γεωτεχνικές έρευνες στην περιοχή του γηπέδου, οι οποίες εντάσσονται στη διαδικασία προετοιμασίας της στατικής μελέτης του νέου γηπέδου.

Η συγκεκριμένη ενημέρωση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτυπώνει την πρόοδο ενός έργου που ο ΠΑΟΚ θέλει να περάσει από το επίπεδο του οράματος στη φάση της υλοποίησης.