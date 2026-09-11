Γιώργος Μαζωνάκης: Η απίστευτη χυδαιότητα με τις φωτογραφίες-σοκ από το νοσοκομείο

Το γύρο του διαδικτύου κάνουν εδώ και μερικές ώρες φωτογραφίες που απεικονίζουν τον Γιώργο Μαζωνάκη κατά την είσοδό του στο νοσοκομείο «Ελπίς» όπου οι γιατροί στάθηκε αδύνατον να τον επαναφέρουν.

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