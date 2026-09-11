ΑΕΚ: Το βραβείο του Best Goal της 3ης αγωνιστικής στον Βάργκα

Το πρώτο γκολ που πέτυχε ο Μπαρνάμπας Βάργκα για την ΑΕΚ απέναντι στον Άρη αναδείχτηκε από τους φιλάθλους ως το καλύτερο της 3ης αγωνιστικής.

Η απίθανη γκολάρα που πέτυχε ο Μπαρνάμπας Βάργκα για το 1-0 της ΑΕΚ επί του Άρη, στο ματς που τέλειωσε με το ευρύ σκορ 5-0, ψηφίστηκε από τους φιλάθλους ως το Stoiximan Best Goal της 3ης στροφής.

Για να καταλήξει η μπάλα στα δίχτυα, συνεργάστηκαν άψογα οι Γιόβιτς, Γκατσίνοβιτς και Μάγερ, με τον τελευταίο να σπάει την μπάλα χωρίς να βλέπει στον Ούγγρο στράικερ, ο οποίος απλά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα.

Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Best Goal 3ης αγωνιστικής:

1/ Μ. Βάργκα (11') 57,91%

2/ Α. Τεττέη (38') 25,73%

3/ Μ. Οπόκου (77') 8,78%

4/ Α. Μπουχαλάκης 6,90%

5/ Σ. Μουτουσαμί 0,68%