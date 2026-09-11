Ντεμίροβιτς και Τόρες πρώτοι σκόρερ στο Champions League

Η λίστα των σκόρερ του Champions League, μετά την 1η αγωνιστική της League Phase.

Ο Ερμεντίν Ντεμίροβιτς της Στουτγκάρδης και ο Φεράν Τόρες της Παρί Σεν Ζερμέν, οι οποίοι πέτυχαν χατ-τρικ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, προηγούνται στον πίνακα των σκόρερ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Από ένα γκολ, σημείωσαν ο Τάσος Δουβίκας για λογαριασμό της Κόμο και ο Ραζβάν Μάριν της ΑΕΚ, ενώ ο σχετικός πίνακας, έχει ως εξής:

3 γκολ: Ντεμίροβιτς (Στουτγκάρδη), Φ. Τόρες (Παρί Σεν Ζερμέν)

2 γκολ: Μπάρτρα (Μπέτις), Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Γκιρασί (Ντόρτμουντ), Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι), Ολίσε (Μπάγερν Μονάχου), Ραφίνια (Μπαρτσελόνα), Στουρμ (Σλάβια Πράγας).

1 γκολ: Αντεγέμι, Γιαμάλ, Γκαμπριέλ Ζεσούς (Μπαρτσελόνα), Αγκιλάρ (Λανς), Αλεξσάντρο (Λιλ), Αουγκούστο (Ιντερ), Μπράουν (Φενερμπαχτσέ), Μπουεντιά (Αστον Βίλα),Καμαρά (Σλόβαν Μπρατισλάβας), Καταμό (Σπόρτινγκ Λισσαβώνας), Κριστάντε (Ρόμα), Κούνια, Φερνάντες, Σέσκο, Μαρτίνες (Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ), Ντιάο, Δουβίκας, Περόνε, Μπατούρινα (Κόμο), Φαμπιάν Ρουϊς (Παρί Σεν Ζερμέν), Τζάκσον (Άστον Βίλα), Κέιν (Μπάγερν Μονάχου), Γιορέντε (Ατλέτικο Μαδρίτης), Λουίς Σουάρες (Σπόρτινγκ Λισσαβώνας), Μακ Άλιστερ (Λίβερπουλ), Μακσίμοβιτς (Λειψία), Μάριν (ΑΕΚ), Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης), ΜακΓκίν (Άστον Βίλα), Μεντόζα (Σαχτάρ Ντόνετσκ), Μουρίνιο (Βιγιαρεάλ), Μουσιάλα (Μπάγερν Μονάχου), Στάϊν (Φέγενορντ), Σίμα (Λανς), Σομποζλάι (Λίβερπουλ), Τοβέν (Λανς), Βέτλεσεν, Τρεσόλντι (Μπριζ), Τρίπιτς (Βίκινγκ), Ουέντα (Λιλ), Βαλβέρδε (Ρεάλ Μαδρίτης).