Football Meets Data: Μπορεί η ΑΕΚ να προκριθεί στην 24άδα – Βελτιωμένες οι πιθανότητες μετά την πρεμιέρα

Το Football Meets Data αναθεώρησε τα ποσοστά πρόκρισης μετά την ολοκλήρωση της πρεμιέρας του Champions League, με την ΑΕΚ να έχει καλύτερες πιθανότητες.

Η πρεμιέρα της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε και σχηματίστηκε μια πρώτη εικόνα για τη δυναμική των ομάδων. Μετά τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής, το Football Meets Data επανυπολόγισε τις πιθανότητες πρόκρισης των 36 ομάδων τόσο για την 8άδα όσο και για την 24άδα.

Και η ΑΕΚ αύξησε τις πιθανότητες πρόκρισής της στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Οι «κιτρινόμαυροι» του Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησαν ιδανικά το ταξίδι τους στα αστέρια, με νίκη 1-0 επί της ΛΑΣΚ και ήδη βρίσκονται στην 16η θέση της βαθμολογίας.

Αμέσως μετά το ματς, οι πιθανότητες της ΑΕΚ για παρουσία στην 24άδα αυξήθηκαν κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες, στο 48,7%, όντας στην 30ή θέση της σχετικής κατάταξης. Μετά την ολοκλήρωση όλων των αγώνων της πρεμιέρας, βελτιώθηκαν ακόμα περισσότερο οι πιθανότητες της Ένωσης, φτάνοντας το 51,7%, ανεβαίνοντας στην 27η θέση.

Η ΑΕΚ από το ματς της πρεμιέρας έδειξε τη δυναμική της, κάτι που πρέπει να διατηρήσει και στη συνέχεια, εμφανίζοντας ανταγωνιστικό πρόσωπο σε όλα τα παιχνίδια της League Phase, για να έχει ελπίδες να περάσει στην επόμενη φάση.