Στο Βελιγράδι τα final-4 του Champions League σε άνδρες και γυναίκες

Το Βελιγράδι θα φιλοξενήσει τα final-4 του Champions League υδατοσφαίρισης, σε άνδρες και γυναίκες, όπως ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή ομοσπονδία υγρού στίβου.

Οι τελικές φάσεις των δύο κορυφαίων διασυλλογικών διοργανώσεων θα διεξαχθούν για δεύτερη διαδοχική χρονιά παράλληλα, το τετραήμερο 12-15 Μαΐου 2027, με τους αγώνες να γίνονται στο συγκρότημα «11 April», στο Νέο Βελιγράδι.

Η σερβική πρωτεύουσα φιλοξένησε για τρεις συνεχόμενες χρονιές, από το 2021 ως το 2023, την τελική φάση του Champions League ανδρών (σε μορφή final-8 τότε), με την Προ Ρέκο να κατακτά και τις τρεις φορές το τρόπαιο. Αντίθετα, θα είναι η πρώτη φορά που η πόλη θα υποδεχθεί τις κορυφαίες γυναικείες ομάδες της ευρωπαϊκής ηπείρου, που θα διεκδικήσουν τον τίτλο που κατέχει από τον περασμένο Ιούνιο ο Ολυμπιακός.

«Τα κοινά final-4 ανδρών και γυναικών στη Μάλτα, τον περασμένο Ιούνιο, σημείωσαν τρομερή επιτυχία και όλοι οι εμπλεκόμενοι συμφώνησαν ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το format. Το Βελιγράδι για ακόμη μία φορά παρουσίασε μία φανταστική υποψηφιότητα και είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε σε αυτή την σπουδαία πόλη, που φιλοξένησε επίσης ένα αξιομνημόνευτο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, το 2024» δήλωσε ο πρόεδρος της European Aquatics, Αντόνιο Σίλβα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ