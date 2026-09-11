Από νίκη στο ντέρμπι η Μπεσίκτας, μόνη πρώτη στην Ολλανδία η Άλκμααρ

Για την 5η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος η 2η στην κατάταξη Μπεσίκτας υποδέχεται τη 15η Ερζουρούμσπορ. Το απόλυτο έχει σημειώσει στην Ολλανδία η Άλκμααρ και είναι μόνη πρώτη με 15 βαθμούς. Αντίπαλός της απόψε η 16η Βίλεμ.

Σε 5 από τα 6 έως τώρα παιχνίδια της Μπεσίκτας με την Ερζουρούμσπορ είχαμε Over 3,5 γκολ, ενώ 5/6 ήταν και τα ματς που είχαν γκολ/γκολ.

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο εκτός έδρας ντέρμπι με τη Φενέρμπαχτσε, εντούτοις η Μπεσίκτας πήρε τη νίκη με 2-1 και κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν, δεδομένου και του ότι απέχει από τους τίτλους εδώ και μία πενταετία. Παράλληλα, βρίσκεται στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, έχοντας αποκλείσει προηγουμένως τις Μίντιλαντ, Χράντες Κράλοβε και Ζαλγκίρις Κάουνας. Σε 6 μέρες θα υποδεχθεί τη Μαρσέιγ. Η Ερζουρούμσπορ επανήλθε φέτος στην κατηγορία έπειτα από πενταετή απουσία, έχοντας κατακτήσει πέρσι το πρωτάθλημα της Β’ με μόλις 3 ήττες σε 38 παιχνίδια και διατηρώντας το αήττητο στο γήπεδό της. Φέτος ξεκίνησε με δύο ήττες, από Άμεντσπορ (3-0) και Γαλατάσαραϊ (4-0), συνέχισε με το 1-1 στην έδρα της Γκεντσλέρμπιρλιγκι και το περασμένο Σάββατο επιβλήθηκε με 1-0 της Κόνιασπορ με γκολ που πέτυχε στο 17’. Έχοντας παράδοση στο να σκοράρει απέναντι στην Μπεσίκτας, το γκολ/γκολ μαζί με τον άσο δημιουργούν ένα combo με αξιόλογη απόδοση.

Η 5η νίκη της Άλκμααρ σε ισάριθμες αγωνιστικές ήρθε με ανατροπή ημιχρόνου, όπου έχανε με 2-1 από τη Χέρενφεν. Με γκολ στο 69’ και το 83’ πήρε τη νίκη και μπαίνουν σιγά σιγά σκέψεις για τίτλο, 17 χρόνια μετά από τον τελευταίο της. Η ομάδα που από τον Ιανουάριο καθοδηγεί ο 57χρονος Λιρόι Έχτελντ θα δώσει σε πέντε μέρες το πρώτο της παιχνίδι για τη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, στην Αγγλία με τη Σάντερλαντ. Απών για 2ο σερί ματς ο 20χρονος μέσος Σμιτ. Η Βίλεμ, η οποία πήρε τον τελευταίο της τίτλο το 1955, δεν έχει ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα: ήττες με 4-1 από τις Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Ναϊμέγκεν, 2-2 με τη Χέρενφεν και 0-3 από την Εξέλσιορ την προηγούμενη αγωνιστική. Αυτό το τελευταίο, ήταν το πρώτο ματς που δεν σκόραρε έπειτα από 14 αγώνες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για τη Β’ Ολλανδίας, από την οποία ανέβηκε φέτος.

Η Άλκμααρ έχει ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν. Τα 6/9 τελευταία παιχνίδια της είχαν G/G, όπως και τα 3/4 πιο πρόσφατα με την αποψινή της αντίπαλο. Το combo νίκη της Άλκμααρ με γκολ και από τις δύο ομάδες πληρώνει καλά, συνυπολογίζοντας τον χαμηλό άσο (1,14) και το φαβορί G/G (1,74).

140. ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ - ΕΡΖΟΥΡΟΥΜΣΠΟΡ 1&G 2,80

152. ΑΛΚΜΑΑΡ - ΒΙΛΕΜ 1&G 2,25



