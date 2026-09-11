Χατζηγιοβάνης: «Εύκολη η απόφαση να έρθω στον ΟΦΗ» (vid)

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης εξήγησε πως δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να απαντήσει θετικά στην πρόταση του ΟΦΗ, στάθηκε στο πλάνο που του παρουσίασαν ο Χρήστος Κόντης και οι άνθρωποι της ομάδας, ενώ αναφέρθηκε και στη φιλοσοφία ποδοσφαίρου που θέλει να ακολουθήσει η ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χατζηγιοβάνη στο OFI TV:

«Νιώθω πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην οικογένεια του ΟΦΗ, μιλούσαμε εδώ και κάποιες ημέρες και όταν έμαθα το ενδιαφέρον, δεν το σκέφτηκα πολύ και πήρα αμέσως την απόφαση μου γρήγορα για να έρθω και να φορέσω την φανέλα του ΟΦΗ. Ο ΟΦΗ, τα τελευταία χρόνια, δείχνει μια πολύ όμορφη εικόνα και πρέπει να είναι παράδειγμα για όλες τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες», ανέφερε αρχικά.

Όσον αφορά τους στόχους του υπογράμμισε ότι «θέλω να πάρω τρόπαια με τον ΟΦΗ όπως έχουν καταφέρει τα παιδιά και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Το ίδιο θέλω να πετύχω και εγώ μαζί τους και όταν μια ομάδα κερδίζει τρόπαια, μεγαλώνει. Αυτός είναι ο στόχος μου, να τερματίζει ο ΟΦΗ στις ψηλές θέσεις και να είναι ανταγωνιστικός με τις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες».

Για το τι γνωρίζει για τον ΟΦΗ: «Ξέρω πως υπάρχει στον ΟΦΗ μια οικογένεια, θέλω να γίνω μέλος της και ανυπομονώ να ξεκινήσω και να γνωρίσω και τα υπόλοιπα παιδιά. Γκολ, ασίστ, να παίζω, να ευχαριστηθώ το ποδόσφαιρο και να το ευχαριστιέμαι σε κάθε αγώνα και να βελτιώνομαι μέσα από τον προπονητή μου και ευχαριστώ και τον κύριο Κόντη».

Για την πρόταση που δέχθηκε: «Όταν έχεις μια πρόταση από τον ΟΦΗ που για μένα είναι μεγάλη ομάδα, να έχει από πίσω κόσμο για να την στηρίζει, σίγουρα όταν βλέπεις γιατί τον παρακολουθώ, το ποδόσφαιρο που παίζει, που είναι ελκυστικό, που έχει καλό προπονητή, που κερδίζει τρόπαια, όλα αυτά με κάνουν να πάρω πιο εύκολα την απόφαση μου».

Για τους λόγους που η απόφαση του ήταν εύκολη αλλά και την παρουσία του Χρήστου Κόντη: «Όλα αυτά έπαιξαν ρόλο όμως ήταν πολύ εύκολο, ο κόουτς, ο πρόεδρος, μου εξήγησαν το πλάνο και ήταν γενικά μια πολύ εύκολη απόφαση. Δεν θέλω να μιλάω για τον εαυτό μου, όμως αυτά που νιώθω ως Τάσος και τα στοιχεία που έχω είναι η ντρίμπλα, το ένας εναντίον ενός, νιώθω πιο ώριμος, πιο έτοιμος. Θεωρώ ότι έχω καλή σέντρα και σουτ, ο ΟΦΗ είναι μια ομάδα που κυκλοφορεί την μπάλα, έχει συγκεκριμένο πλάνο, και εμένα μου αρέσει αυτό το πλάνο γιατί απολαμβάνεις το ποδόσφαιρο, όσο περισσότερη κατοχή έχεις, τόσο το ευχαριστιέσαι».

Τέλος για τον τρόπο παιχνιδιού του ΟΦΗ και την δικά του συναισθήματα: «Γνωρίζω πολύ καλά το στυλ παιχνιδιού του ΟΦΗ, γνωρίζω την φιλοσοφία του κ. Κόντη, τον είχα προπονητή στον Παναθηναϊκό, οπότε γνωρίζω το στυλ παιχνιδιού του και ανυπομονώ να ξεκινήσω προπονήσεις και αγώνες για να συμμετέχω σε αυτό το όμορφο παιχνίδι».