Το εντυπωσιακό βίντεο του Παναθηναϊκού με τους θρύλους του για το «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με πρωταγωνιστές τους Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Δημήτρη Διαμαντίδη, Φραγκίσκο Αλβέρτη, Μάικ Μπατίστ, και Κώστα Σλούκα ενόψει του «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Με πρωταγωνιστές τους θρύλους του συλλόγου, ο Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε ένα ξεχωριστό βίντεο για το «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τους Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Δημήτρη Διαμαντίδη, Φραγκίσκο Αλβέρτη, Μάικ Μπατίστ, και Κώστα Σλούκα να βρίσκονται στο glass floor, το οποίο είχε το σήμα του τουρνουά.

«Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται καθώς ετοιμαζόμαστε να τιμήσουμε τη μνήμη του θρυλικού ηγέτη του Συλλόγου! Κάθε εισιτήριο ΣΤΗΡΙΖΕΙ άμεσα το Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος» και τις ζωτικές κοινωνικές του πρωτοβουλίες σε όλους τους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και των οικογενειών που έχουν ανάγκη. Να είστε εκεί για τις στιγμές που έχουν σημασία», ανέφερε η «πράσινη» ΚΑΕ

Το μεγάλο ραντεβού θα πραγματοποιηθεί στο Telekom Center Athens, την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στη μνήμη του κορυφαίου παράγοντα του Συλλόγου, Παύλου Γιαννακόπουλου.