Η απόλυτη δοκιμασία της Chery έρχεται στην Ευρώπη (pic)

Για πρώτη φορά στην Ευρώπη: Το Global Safety Challenge της Chery φέρνει το Tiggo 9 CSH στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας, από τις 22 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2026.

Για τη Chery, η ασφάλεια των μοντέλων και των τεχνολογιών της δεν δοκιμάζεται μόνο σε ελεγχόμενες εργοστασιακές και εργαστηριακές συνθήκες. Αποτελεί μια διαρκή δέσμευση που επιβεβαιώνεται στην πράξη, μέσα από απαιτητικές δοκιμές σε πραγματικά περιβάλλοντα και διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

Στον πυρήνα αυτής της προσέγγισης βρίσκεται το Global Safety Challenge, ένα παγκόσμιο πρόγραμμα δοκιμών και επικύρωσης των υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας των οχημάτων και της τεχνολογίας Chery Super Hybrid (CSH), σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών και σε διαφορετικά σημεία του κόσμου.

Από τις 22 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2026, το Global Safety Challenge θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη, έχοντας ως πρωταγωνιστή το plug-in υβριδικό Tiggo 9 CSH. Το μοντέλο-ναυαρχίδα της μάρκας στην ελληνική αγορά θα υποβληθεί σε ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα δοκιμών στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας, με επίκεντρο την αντοχή και τη λειτουργικότητα της μπαταρίας του υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Η Chery έχει ήδη πραγματοποιήσει δοκιμές επιβεβαίωσης της ασφάλειας και της αντοχής της υβριδικής τεχνολογίας CSH σε 44 χώρες παγκοσμίως, σε διαφορετικές γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες. Από την παρατεταμένη βύθιση σε θαλασσινό νερό στην Ινδονησία και τις δοκιμές καταπόνησης του κάτω μέρους του αμαξώματος στο Μεξικό, έως τις δοκιμές υψηλών θερμοκρασιών στη Μέση Ανατολή και τις δοκιμές αντοχής σε διάτρηση στη Λατινική Αμερική, η Chery αξιολογεί την απόδοση και την ανθεκτικότητα του συστήματος CSH σε διαφορετικά περιβάλλοντα, με στόχο να αναπτύξει υβριδική τεχνολογία που μπορεί να προσαρμόζεται σε μια μεγάλη ποικιλία συνθηκών μετακίνησης. Τώρα, αυτή η παγκόσμια προσέγγιση στις δοκιμές ασφάλειας έρχεται στην Ευρώπη.

Στο προσκήνιο η αντοχή και η διαφάνεια

Η ευρωπαϊκή σκηνή του Global Safety Challenge θα στηθεί στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, στην Κωνστάντζα, όπου η Chery θα βυθίσει ζωντανά την μπαταρία του Tiggo 9 CSH σε θαλασσινό νερό για 24 ώρες, προκειμένου να εξετάσει την αντοχή και τη λειτουργικότητά της μετά την παρατεταμένη έκθεση σε αυτές τις δυσμενείς συνθήκες. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας, η μπαταρία θα επανατοποθετηθεί στο όχημα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι λειτουργίας και να αξιολογηθεί η συμπεριφορά του συστήματος.

Η δοκιμασία και τα αποτελέσματά της θα παρουσιαστούν ζωντανά στον χώρο διεξαγωγής, προσφέροντας στο ευρωπαϊκό κοινό μια πλήρη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο η Chery εξετάζει την ασφάλεια των μπαταριών μέσα από εξειδικευμένες δοκιμές αντοχής, με πλήρη διαφάνεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Οικογενειακή ασφάλεια με αποδείξεις

Για τη Chery, η διεξαγωγή του Global Safety Challenge στην Ευρώπη σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη διεθνή της πορεία για την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την επικύρωση των υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας και αξιοπιστίας των οχημάτων και των τεχνολογιών της.

Σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις ως προς την ασφάλεια των οχημάτων, το Global Safety Challenge θα καταδείξει στο ευρωπαϊκό κοινό τα απαιτητικά πρότυπα που διέπουν κάθε στάδιο εξέλιξης του Tiggo 9 CSH.

Ο Aaron Zheng, Executive Deputy General Manager της μάρκας Chery, δήλωσε: «Στη Chery, η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα τεχνικό πρότυπο. Είναι το θεμέλιο της εμπιστοσύνης. Κάθε δοκιμή, κάθε επικύρωση και κάθε τεχνική εξέλιξη υπηρετούν τελικά από έναν σκοπό: να προσφέρουμε στις οικογένειες μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε κάθε διαδρομή. Γιατί όταν πρόκειται για την οικογενειακή μετακίνηση, η εμπιστοσύνη ξεκινά από την ασφάλεια».

Η ασφάλεια αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν πλαισιώνεται από την αξιοπιστία, βασικό ζητούμενο για τον σύγχρονο καταναλωτή κατά τη διαδικασία επιλογής ενός καινούργιου αυτοκινήτου. Πρόσφατα η Chery κατέλαβε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση μεταξύ των κινεζικών μαρκών στη «Μελέτη Αξιοπιστίας Οχημάτων Κίνας» για το 2026 (Vehicle Dependability Study – VDS) του οργανισμού J.D. Power, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στη δυναμική πορεία της μάρκας.

Έμπρακτη έκφραση της δέσμευσης της μάρκας για την αξιοπιστία και την ποιότητα των οχημάτων της αποτελεί και η εκτεταμένη εγγύηση που προσφέρεται. Ενδεικτικά, στην Ελλάδα κάθε νέο Chery συνοδεύεται από εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χλμ. (όποιο επέλθει πρώτο), ενώ παρέχεται εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χλμ (όποιο επέλθει πρώτο) για τη μπαταρία υψηλής τάσης.

Επιπλέον, το Spanos Group, αποκλειστικός εισαγωγέας της Chery στην ελληνική αγορά, ενισχύει περαιτέρω το αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς προσφέροντας επέκταση εγγύησης κατά 5 επιπλέον έτη για τα μοντέλα, αυξάνοντας τη συνολική διάρκεια στα 12 έτη.

Η φιλοσοφία «For Family» στον πυρήνα της παγκόσμιας ανάπτυξης

Η Chery αποτελεί τη βασική μάρκα αυτοκινήτων της Chery Auto, με θεμελιώδη αρχή την κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης οικογένειας. Προτάσσοντας ως κύρια χαρακτηριστικά την ειλικρίνεια και τη συντροφικότητα, η Chery δεσμεύεται να παρέχει ασφαλείς, αξιόπιστες, «έξυπνες» και σίγουρες λύσεις μετακίνησης για οικογένειες σε όλο τον κόσμο, επιδιώκοντας να αποτελέσει την κορυφαία επιλογή των καταναλωτών με οικογενειακό προσανατολισμό παγκοσμίως.

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία στον τομέα της τεχνολογίας και το παγκόσμιο σύστημα που έχει δημιουργηθεί από την ίδρυση του Chery Group το 1997, η Chery έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς μεταξύ των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών με διεθνή δραστηριοποίηση, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μεταξύ των κινεζικών μαρκών σε όγκο εξαγωγών για 23 συνεχόμενα χρόνια.

Έως τον Μάρτιο του 2026, η Chery είχε παρουσία σε περισσότερες από 120 χώρες και περιοχές, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη περισσότερων από 4,5 εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Διαθέτει 8 κέντρα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) σε όλο τον κόσμο, 36 βάσεις παραγωγής, περισσότερους από 2.000 αντιπροσώπους και περισσότερα από 1.800 κέντρα εξυπηρέτησης, προσφέροντας αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες σε εκατομμύρια οικογένειες. Με κινητήρια δύναμη τη διεθνή επιτυχία της οικογένειας SUV “Tiggo”, η μάρκα διαθέτει πλέον μια κοινότητα αρκετών εκατομμυρίων οδηγών.

Η Chery έχει ως στρατηγικό σύνθημα το «For Family», μια προσέγγιση που αποτυπώνεται σε τρεις βασικούς άξονες, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της Chery απέναντι στις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας:

- Η ασφάλεια ως θεμέλιο: δημιουργώντας ένα σύστημα ασφάλειας για κάθε σενάριο, βασισμένο σε παγκοσμίως ενιαία και αυστηρά πρότυπα.

- Ο χώρος ως βασική αρχή σχεδιασμού: εξελίσσοντας μια άνετη καμπίνα που προσαρμόζεται στις διαφορετικές ανάγκες των οικογενειών.

- Η τεχνολογία ως πυρήνας: αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, όπως το Chery Super Hybrid (CSH) και τα συστήματα «έξυπνης» οδήγησης, για την παροχή αποδοτικών, άνετων και ξέγνοιαστων εμπειριών οικογενειακής μετακίνησης.

Η Chery συνεχίζει τη δυναμική της ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη διαρκή τεχνολογική εξέλιξη. Το Global Safety Challenge στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας αποτελεί μια ενδιαφέρουσα δοκιμασία που έρχεται να αναδείξει στην πράξη αυτές τις προτεραιότητες.