WhoScored: Ο Ρότα στην κορυφαία 11άδα της πρεμιέρας του Champions League (pic)

Σημαντική διάκριση για τον Λάζαρο Ρότα ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στην κορυφαία 11άδας της πρεμιέρας του Champions League σύμφωνα με το WhoScored.

Η πλατφόρμα που ειδικεύεται στα στατιστικά του ποδοσφαίρου, επέλεξε τους δικούς της κορυφαίους έντεκα και επέλεξε για το δεξί άκρο τον διεθνή μπακ της ΑΕΚ ο οποίος πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό παιχνίδι απέναντι στη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, βαθμολογώντας τον με 8,14 μονάδες. Μαζί με τον Ρότα, στην κορυφαία 11άδα βρέθηκαν οι: Κουρτουά, Μπαρτρά, Μαρτίνες, Ντέιβις, Γιαμάλ, Ολίσε, Παζ, Τόρες, Ραφίνια και Ντεμπελέ.

Δείτε τους καλύτερους έντεκα που επέλεξε το WhoScored: