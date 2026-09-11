WhoScored: Ο Ρότα στην κορυφαία 11άδα της πρεμιέρας του Champions League (pic)

Η πλατφόρμα που ειδικεύεται στα στατιστικά του ποδοσφαίρου, επέλεξε τους δικούς της κορυφαίους έντεκα και επέλεξε για το δεξί άκρο τον διεθνή μπακ της ΑΕΚ ο οποίος πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό παιχνίδι απέναντι στη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, βαθμολογώντας τον με 8,14 μονάδες. Μαζί με τον Ρότα, στην κορυφαία 11άδα βρέθηκαν οι: Κουρτουά, Μπαρτρά, Μαρτίνες, Ντέιβις, Γιαμάλ, Ολίσε, Παζ, Τόρες, Ραφίνια και Ντεμπελέ.
Δείτε τους καλύτερους έντεκα που επέλεξε το WhoScored:
Champions League Team of the Week ⭐️@PSG_inside | @FCBarcelona | @FCBayern | @ManUtd | @Como_1907 | @RealBetis | @AEK_FC_OFFICIAL #UCL pic.twitter.com/ZQZFCw4axe— WhoScored (@WhoScored) September 11, 2026