Με το «βλέμμα» στο ντέρμπι ο ΠΑΟΚ - Τι συμβαίνει με τους τραυματίες

Ολοκληρώνεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα (13/9 21:00) - Τα νεότερα από το ιατρικό δελτίο του Δικεφάλου.

Η «ασπρόμαυρη» προετοιμασία βαδίζει προς την ολοκλήρωσή της με... φόντο το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα διεξαχθεί την προσεχή Κυριακή (13/9 21:00) στο γήπεδο της Τούμπας.

Παίκτες και τεχνικό επιτελείο δούλεψαν το πρωί της Παρασκευής (11.09) στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει rondo, δουλειά στην αμυντική τακτική και επιθετικές στατικές φάσεις.

Αναφορικά με το ιατρικό δελτίο, οι Μεϊτέ , Γιαννούλης , Σαρρής και Τσάλοφ ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ οι Ντεσπόντοφ , Λουσέ και Χατζηδιάκος συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα στο γήπεδο.

Το Σάββατο (12.09) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 17:30, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον Άρη (13/9 21:00).