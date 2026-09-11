Κονγκολέζος ρεπόρτερ στο SDNA για Μπανζά: «Σύγχρονος φορ που μπορεί να γίνει σημείο αναφοράς στον ΠΑΟΚ»

Ο ρεπόρτερ από το Κονγκό, Μαρκ Εμερί Μομό, ακτινογράφησε στο SDNA τον Σιμόν Μπανζά, σκιαγραφώντας το αγωνιστικό προφίλ του 30χρονο δεθνή επιθετικού και εξηγώντας γιατί μπορεί να κάνει την διαφορά στην επίθεση του ΠΑΟΚ.

Ο Σιμόν Μπανζά είναι το νέο σημείο αναφοράς στην επίθεση του ΠΑΟΚ, ένας φορ με αξιόλογη διαδρομή, ο οποίος έχει περάσει από τη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Τουρκία με αξιοζήλευτες επιδόσεις στο σκοράρισμα.

Προϊόν των ακαδημιών της Λανς, ο 30χρονος επιθετικός έκανε το μεγάλο αγωνιστικό του «ξεπέταγμα» στην Πορτογαλία με τη Φαμαλικάο και κυρίως την Μπράγκα, όπου άρχισε να χτίζει τη φήμη ενός αποτελεσματικού σέντερ φορ.

Η σεζόν 2023/24 ήταν αυτή που τον ανέβασε επίπεδο. Με τη φανέλα της Μπράγκα, ο Μπανζά σημείωσε 21 γκολ και 4 ασίστ σε 28 συμμετοχές στο πρωτάθλημα.

Ακολούθησε η μετακίνησή του στην Τραμπζονσπόρ, όπου πέτυχε 19 γκολ και μοίρασε 4 ασίστ σε 31 αγώνες πρωταθλήματος.

Μετά το πέρασμά του από την Τουρκία, ο Μπανζά συνέχισε την καριέρα του στην Αλ Τζαζίρα, όπου στην πρώτη του σεζόν κατέγραψε 9 γκολ και 1 ασίστ σε 16 συμμετοχές στο πρωτάθλημα.



Το SDNA απευθύνθηκε στον Μάρκο Εμερί Μομό , αρχισυντάκτη της ιστοοσελίδα από τον Κονγκό, footrdc.com,ο οποίος γνωρίζει εκ του σύνεγγυς τον Μπανζά και μέσα από την παρουσία του στην εθνική ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

«Ο Σιμόν Μπανζά αποτελεί ένα από τα βασικά στελέχη της εθνικής ομάδας, αλλά και ένα από τα μεγάλα ταλέντα στην εθνική ομάδα του Κονγκό.

Συχνά έχει βρεθεί πίσω από τον ανταγωνισμό για τη θέση του, κυρίως λόγω της παρουσίας των Σεντρίκ Μπακαμπού και Φιστόν Μαγελέ. Η κατάσταση αυτή περιορίζει αναπόφευκτα τον χρόνο συμμετοχής του και τη δυνατότητά του να αποκτήσει ρυθμό με τις «Λεοπαρδάλεις».

Κι όμως, ο Μπανζά διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου σέντερ φορ. Πέρα από την ικανότητά του στο σκοράρισμα, με μέσο όρο περίπου 15 γκολ ανά σεζόν σε συλλογικό επίπεδο, ξέρει να κρατά απασχολημένους τους αμυντικούς, να παίζει με πλάτη στην εστία και να διατηρεί την κατοχή της μπάλας υπό πίεση. Η σωματοδομή του τού επιτρέπει επίσης να κυριαρχεί στις μονομαχίες και να δημιουργεί χώρους για τους παίκτες που κινούνται γύρω του.

Μπορεί επίσης να συμμετέχει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, να βγαίνει πιο χαμηλά για να συνδυάζεται με τους συμπαίκτες του και να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς στην επίθεση.



Πρόκειται για διαφορετικό αγωνιστικό προφίλ σε σχέση με τον Μπακαμπού ή τον Μαγελέ. Επομένως, το ερώτημα δεν είναι μόνο αν μπορεί να σκοράρει με τη φανέλα των «Λεοπαρδάλεων», αλλά και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά μέσα σε ένα επιθετικό πλάνο που θα του επιτρέπει να εκφράσει τις δυνατότητές του.

Το ταλέντο και η προοπτική υπάρχουν. Τώρα, όμως, πρέπει να καταφέρει να τα μετατρέψει σε ουσιαστικές εμφανίσεις και επιδόσεις με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και της εθνικής ομάδας».





