Ημιτελικοί με ξεκάθαρα φαβορί

Στους ρυθμούς του αμερικανικού «ντέρμπι» στην τετράδα του US Open κινείται η Νέα Υόρκη.

Μπεν Σέλτον (Νο.9) και Φράνσις Τιάφοου (Νο.11) μονομαχούν στο Arthur Ashe για την παρθενική τους παρουσία σε τελικό Grand Slam και ο κόσμος στις εξέδρες δεν θα ξέρει ποιον να επιλέξει!

Βάσει ranking και τελευταίων εμφανίσεων, πάντως, ο Μπεν φαίνεται να είναι το φαβορί και δείχνει έτοιμος να χτυπήσει ακόμα και τον τίτλο.

Στο head to head προηγείται με 3-1. όμως αυτή η νίκη του Τιάφοου ήρθε στο US Open το 2024.

Ο αγώνας αυτός θα γίνει στις 2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, ενώ το πρόγραμμα θα ανοίξει στις 22.00 η αναμέτρηση του Σάσα Ζβέρεφ (Νο.2) με τον Καρέν Χατσάνοφ (Νο.50).

Έξι νίκες σε εννέα αγώνες έχει ο 29χρονος Γερμανός κόντρα στον 30χρονο Ρώσο και δύσκολα θα χάσει τον δρόμο του προς τον δεύτερο τελικό του στη Νέα Υόρκη.

Μετά τις δυσκολίες που είχε στο ξεκίνημα το τουρνουά, πλέον βρήκε τον ρυθμό του και δεν είναι το φαβορί μόνο για την πρόκριση. Είναι και το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Οι αγώνες καλύπτονται τηλεοπτικά από το Eurosport.