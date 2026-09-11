Η ΕΕΑ με σκεπτικό 75 σελίδων τελειώνει τον Λιόλιο και τον στέλνει στον εισαγγελέα για χειραγώγηση αγώνων!

Σε σκεπτικό 75 σελίδων που εκδόθηκε πριν λίγο η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού τελειώνει κάθε αφήγημα της πλευράς Λιόλιου καθώς ύπουλα και υποχθόνια ασκούσε πραγματική διοίκηση στην ομάδα της Πάτρας ενώ διοικούσε την ΕΟΚ!
«Ο Λιόλιος λειτουργούσε ως ιδιοκτήτης, διοικητής, διαχειριστής και εκπρόσωπος της ΚΑΕ Προμηθέας». Ηταν γνωστό τοις πάσοι; Μόνο που κρίθηκε πλέον επίσημα και δείχνει τον σκοτεινό τρόπο που αποφάσισε να διοικήσει ο πρόεδρος της ΕΟΚ ο οποίος πλέον βλέπει την κλεψύδρα του νόμου να γυρίζει ανάποδα.
Το πιο καθοριστικό όμως όλων είναι ότι η ΕΕΑ διαβιβάζει την απόφαση και τον Λιόλιο στον αθλητικό εισαγγελέα και την ΕΠΑΘΛΑ. Γιατί;
Διαβάστε ένα απόσπασμα που προκαλεί ανατριχίλα. «Η αναφορά στα ονόματα τριών διαιτητών έχει σχέση με ενδεχόμενη χειραγώγηση αγώνων καλαθοσφαίρισης το οποίο δεν είναι θέμα αρμοδιότητας της ΕΕΑ, αλλά άλλων δικαιοδοτικών οργάνων (ΕΠΑΘΛΑ) και του αθλητικού εισαγγελέα».
Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού διαλύει τον Λιόλιο και τη δράση του στο μπάσκετ. Πριν από λίγο εξέδωσε το σκεπτικό 75 σελίδων που δεν αφήνει κανένα περιθώριο δεύτερης ερμηνείας για τις παρανομίες που διέπραξε κατά συρροή με θύματα ομάδες, αθλητές και εκατομμύρια φιλάθλους.…— Vas. Papatheodorou (@fullgazzia) September 11, 2026