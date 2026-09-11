Η ΕΕΑ με σκεπτικό 75 σελίδων τελειώνει τον Λιόλιο και τον στέλνει στον εισαγγελέα για χειραγώγηση αγώνων!

Στο «σκαμνί», στον αθλητικό εισαγγελέα και στην ΕΠΑΘΛΑ για παραβάσεις διαρκείας και πιθανή χειραγώγηση αγώνων οδηγείται ο Ευάγγελος Λιόλιος καθώς η ΕΕΑ διαπίστωσε πως όλες οι καταγγελίες του Ηλία Παπαθεοδώρου ήταν βάσιμες και αποκαλυπτικές για τη βρώμικη δράση του στο παρασκήνιο του ελληνικού μπάσκετ.

Σε σκεπτικό 75 σελίδων που εκδόθηκε πριν λίγο η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού τελειώνει κάθε αφήγημα της πλευράς Λιόλιου καθώς ύπουλα και υποχθόνια ασκούσε πραγματική διοίκηση στην ομάδα της Πάτρας ενώ διοικούσε την ΕΟΚ!

«Ο Λιόλιος λειτουργούσε ως ιδιοκτήτης, διοικητής, διαχειριστής και εκπρόσωπος της ΚΑΕ Προμηθέας». Ηταν γνωστό τοις πάσοι; Μόνο που κρίθηκε πλέον επίσημα και δείχνει τον σκοτεινό τρόπο που αποφάσισε να διοικήσει ο πρόεδρος της ΕΟΚ ο οποίος πλέον βλέπει την κλεψύδρα του νόμου να γυρίζει ανάποδα.

Το πιο καθοριστικό όμως όλων είναι ότι η ΕΕΑ διαβιβάζει την απόφαση και τον Λιόλιο στον αθλητικό εισαγγελέα και την ΕΠΑΘΛΑ. Γιατί;

Διαβάστε ένα απόσπασμα που προκαλεί ανατριχίλα. «Η αναφορά στα ονόματα τριών διαιτητών έχει σχέση με ενδεχόμενη χειραγώγηση αγώνων καλαθοσφαίρισης το οποίο δεν είναι θέμα αρμοδιότητας της ΕΕΑ, αλλά άλλων δικαιοδοτικών οργάνων (ΕΠΑΘΛΑ) και του αθλητικού εισαγγελέα».