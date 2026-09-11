Κοντά στην Χετάφε ο Ρενάτο Σάντσες (pic)

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Ρενάτο Σάντσες, βρίσκεται πολύ κοντά στην μεταγραφή του στην Χετάφε.

Ο Ρενάτο Σάντσες βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του, μετά την αποδέσμευσή του από την Παρί Σεν Ζερμέν έναν χρόνο πριν από την ολοκλήρωση του συμβολαίου του.

Ο 29χρονος Πορτογάλος χαφ, που την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματα της αγοράς των ελεύθερων, με αρκετές ομάδες να εξετάζουν την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με το γαλλικό «Foot Mercato», αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στην απόκτησή του είναι η Χετάφε. Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν προχωρήσει σημαντικά τις διαπραγματεύσεις τους, ενώ και ο ίδιος ο Σάντσες βλέπει θετικά την προοπτική να συνεχίσει την καριέρα του στη La Liga.

Εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί, αυτή θα είναι η πρώτη εμπειρία του Πορτογάλου στο ισπανικό ποδόσφαιρο, έχοντας ήδη αγωνιστεί σε Premier League, Bundesliga, Serie A και Ligue 1.