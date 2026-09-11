Η ΕΕΑ οδηγεί τον Προμηθέα στη γκιλοτίνα του αθλητικού δικαστή - Η εμπλοκή του Λιόλιου στην υπόθεση

Η Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού οδηγεί τον Προμηθέα στη γκιλοτίνα του αθλητικού δικαστή, με τον Βαγγέλη Λιόλιο να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού φέρνει νέα δεδομένα γύρω από τη διοικητική λειτουργία της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών, καθώς η ΕΕΑ αποφάσισε την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, την επιβολή προστίμων, αλλά και τη διαβίβαση της υπόθεσης στα αρμόδια αθλητικά όργανα.

Έπειτα από μακρά διαδικασία εξέτασης εγγράφων, στοιχείων, επικοινωνιών και μαρτυρικών καταθέσεων τόσο η ΚΑΕ Προμηθέας όσο και ο Βαγγέλης Λιόλιος βρίσκεται στο επίκεντρο.

Παράλληλα η επιτροπή εξετάζει, μεταξύ άλλων, κατά πόσο η πραγματική κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά τη μεταβίβαση ήταν σύμφωνη με εκείνη που είχε παρουσιαστεί στην ίδια κατά τη διαδικασία έγκρισης της αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Η ΕΕΑ αξιολόγησε μια σειρά επικοινωνιών και στοιχείων που συνδέονται με τη λειτουργία της ομάδας, ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν τον αγωνιστικό σχεδιασμό, την επιλογή και απόκτηση παικτών, την οικονομική διαχείριση, αλλά και τις σχέσεις με τον προπονητή.

Επίσης στην υπόθεση σημασία έχει η αξιολόγηση του ρόλου του Ευάγγελου Λιόλιου μετά τη μεταβίβαση των μετοχών. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η μεταβίβαση του 2020 είχε εγκριθεί από την ίδια. Ωστόσο, το αντικείμενο της εξέτασης ήταν κατά πόσο εξακολούθησε στην πράξη να ασκείται διοικητική επιρροή στην ΚΑΕ.

Η πλειοψηφία της ΕΕΑ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπήρξε ουσιαστική συμμετοχή στη διοίκηση και τη λειτουργία της ΚΑΕ μετά τη μεταβίβαση. Η συγκεκριμένη κρίση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη θεσμική βαρύτητα από τη στιγμή που ο Ευάγγελος Λιόλιος είναι παράλληλα πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.