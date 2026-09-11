Neestrup... unbeaten: Ρεκόρ 17 ετών στον πάγκο του Παναθηναϊκού!

Από το μακρινό 2009, όταν ο Νίκος Νιόπλιας οδήγησε τον Παναθηναϊκό στο νταμπλ, είχε να μείνει προπονητής των Πρασίνων αήττητος στα δέκα πρώτα παιχνίδια του!

Η θητεία του Δανού τεχνικού στο τιμόνι του Τριφυλλιού έχει ξεκινήσει ιδανικά εντός κι εκτός συνόρων, έχοντας οδηγήσει την ομάδα του στη League Phase του Conference League, περνώντας για πρώτη φορά από τρεις προκριματικούς γύρους, ενώ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο έχει το απόλυτο στα τέσσερα παιχνίδια που έχει δώσει. Κάπως έτσι οι Πράσινοι φιγουράρουν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μετά από τρεις αγωνιστικές στην Stoiximan Super League, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 2,5 χρόνια, έπειτα την αγχωτική νίκη επί της Κηφισιάς με 3-1!

Και μπορεί οι ευρωπαϊκές προκρίσεις του Παναθηναϊκού να είχαν όλες αρκετό... δράμα και αγωνία για τους φίλους της ομάδας, θυμίζουμε ότι με την Πάκσι ο Ραστόντερ έδωσε τη λύση στο 85' και οι επόμενες δύο ήρθαν στην παράταση με κοινό παρονομαστή τον Ντέσερς, αυτό ωστόσο διόλου δεν αμαυρώνει την εκπληκτική εκκίνηση της καριέρας του Νίστρουπ στον πάγκο του Τριφυλλιού.

Από μόνο του εξάλλου είναι ένα ξεχωριστό επίτευγμα το να μην έχει ηττηθεί στα δέκα πρώτα επίσημα παιχνίδια του στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, μετρώντας επτά νίκες και τρεις ισοπαλίες, όλες τους στα ευρωπαϊκά ματς και μάλιστα στα εντός έδρας ματς (!), με Πάκσι, ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας και Χράντετς Κράλοβε! Πόσω μάλλον αν συγκριθεί με τα ξεκινήματα των προκατόχων του, σε διάφορες εποχές του συλλόγου.

Από τον Νιόπλια του... νταμπλ!

Για να βρούμε εξάλλου τον προηγούμενο προπονητή του Παναθηναϊκού που είχε αήττητη εκκίνηση στον ίδιο αριθμό αγώνων, θα πρέπει να ανατρέξουμε 17 χρόνια πριν, στο μακρινό 2009. Τότε που ο "πολύς" Χενκ Τεν Κάτε χώρισε τους δρόμους του με τον σύλλογο μετά από 1,5 χρόνο συνεργασίας, για να τον διαδεχτεί εκείνο τον Δεκέμβριο ο Νίκος Νιόπλιας, με τον Κριστόφ Βαζέχα στο πλευρό του, έπειτα από απόφαση του Νικόλα Πατέρα.

Το ξεκίνημα του Έλληνα τεχνικού στον "πράσινο" πάγκο ήταν εκπληκτικό αφού έκανε ντεμπούτο με διπλό στο Καυτανζόγλειο επί του Ηρακλή με γκολ του Σωτήρη Νίνη, ακολούθησε τριάρα επί της Ντιναμό Βουκουρεστίου στους ομίλους του Europa League, για να φτάσει σε σερί επτά νικών σε όλες τις διοργανώσεις, μέχρι τις 17 Γεννάρη. Ακολοήυθησαν δύο απανωτές ισοπαλίες, αμφότερες όμως σε δύσκολα ματς, εκτός με τον Άρη (0-0) κι εντός με την ΑΕΚ (1-1), ενώ έπειτα έκανε ακόμα δύο συνεχόμενες νίκες, φτάνοντας στο εκπληκτικό 9-2-0, πριν την πρώτη ήττα-σοκ από την Καβάλα, εντός έδρας με 2-0.

Όπως θυμόμαστε βέβαια εκείνη η σεζόν ήταν ονειρική για το Τριφύλλι, καθώς πανηγύρισε το νταμπλ εντός συνόρων, πρώτο πρωτάθλημα μετά από έξι χρόνια, ενώ ενδιάμεσα είχε πάρει και μία σπουδαία πρόκριση επί της Ρόμα με νίκες μέσα-έξω.

Σπουδαίες επιδόσεις ο Βιτόρια, ζόρια αλλά και ρεκόρ με Γιοβάνοβιτς

Πολύ δυνατά ξεκίνησε και η θητεία του Ρουί Βιτόρια στο τιμόνι του Τριφυλλιού, όμως στην πρώτη δεκάδα των αγώνων του δεν μπόρεσε να αποφύγει την ήττα. Κι εκείνος ανέλαβε μεσούσης της σεζόν πριν δύο χρόνια και μετά το νικηφόρο ντεπούτο του με διπλό στον Βόλο, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο αμέσως επόμενο ματς με 2-1 στην έδρα της Τζουργκάρντεν για το Κόνφερενς. Στα επόμενα δώδεκα παιχνίδια του όμως ο Παναθηναϊκός έκανε 11 νίκες (!) και είχε μοναδική ισοπαλία το εντός έδρας 1-1 με τον Ατρόμητο στο πρωτάθλημα.

Όσο για τον αγαπημένο της "πράσινης" εξέδρας και κατά τεκμήριο πιο επιτυχημένο των τελευταίων ετών στον πάγκο της ομάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μπορεί στη δεύτερη σεζόν του να έκανε το ιστορικό 10/10 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ, αλλά η εκκίνηση της θητείας του είχε αρκετές δυσκολίες, γνωρίζοντας δύο απανωτές εκτός έδρας ήττες στην πρώτη τριάδα των αγώνων του, από ΠΑΣ Γιάννινα και Άρη.

Ακόμη ένας προπονητής με πολύ δυνατή εκκίνηση στον πάγκο του Παναθηναϊκού και μάλιστα σε καιρό... ισχνών αγελάδων, με πολύ χαμηλότερο μπάτζετ από τα σημερινά επίπεδα, ήταν ο Γιώργος Δώνης. Με ένα εξαιρετικά νεανικό σύνολο και αρνητική βαθμολογία στο ξεκίνημα, μπήκε στη σεζόν με έξι σερί νίκες, οι πέντε πρώτες στο πρωτάθλημα, πριν την πρώτη απώλεια στην Τρίπολη (1-1). Ακολούθησε ακόμα μία νίκη με τον Πανιώνιο, πριν το πρώτο "αίμα" στο (πρώτο) ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (2-0).

Ο μεγάλος Κυράστας, το 10/11 του Μαρκαριάν κι ο αξεπέραστος Ρότσα

Ανατρέχοντας στη δεύτερη θητεία του Σέρχιο Μαρκαριάν πριν 25 χρόνια, ο Ουρουγουανός τεχνικός ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2001 με σπουδαία πρόκριση επί της Σλάβια στα πλέι οφ του Champions League και στα πρώτα 11 παιχνίδια του πανηγύρισε δέκα νίκες ανεξαρτήτως έδρας/διοργάνωσης, αλλά από νωρίς, την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος, έκανε την πρώτη ήττα του εκτός έδρας με τον Ηρακλή (1-0).

Όσο για τον εμβληματικό Γιάννη Κυράστα, που είχε φτιάξει μία από τις κορυφαίες ομάδες στην ιστορία του Παναθηναϊκού παρά την μη κατάκτηση του πρωταθλήματος, εκκίνησε επίσης αήττητος στην πρώτη δεκάδα των αγώνων του το 1999, με ρεκόρ 8-2-0 που έγινε 9-2-0 σε όλες τις διοργανώσεις. Μοναδικές απώλειες ήταν το 1-1 στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και το αναπάντεχο 1-1 στο Κύπελλο με τον Ιάλυσο στο δεύτερο παιχνίδι του.

Εκείνος ωστόσο που παραμένει... άπιαστος, είναι ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, που ανέλαβε τον Μάρτιο του 1994 μετά την αποχώρηση του Ίβιτσα Όσιμ και μέτρησε 15 νίκες και μία ισοπαλία (με τον Αθηναϊκό) στα 16 πρώτα ματς σε όλες τις διοργανώσεις, έως τον Οκτώβριο της επόμενης σεζόν! Εκείνο το πρωτάθλημα (1994) βέβαια κατέληξε στην ΑΕΚ, αλλά το επόμενο το σήκωσε ο Παναθηναϊκός και μάλιστα με διαφορά 16 βαθμών από τον Ολυμπιακό. Η πρώτη ήττα του Αργεντινού ήρθε στην Ευρώπη, από την Κλαμπ Μπριζ (1-0) για τους "16" του Κυπέλλου Κυπελλούχων.

