Audi A3: Νέο εσωτερικό, περισσότερη ψηφιακή τεχνολογία, διευρυμένες δυνατότητες (pics, τιμές)

Νέο εσωτερικό με πανοραμική οθόνη, αναβαθμισμένη ψηφιακή εμπειρία και μεγαλύτερη λειτουργικότητα.

Η οικογένεια Audi A3 εξελίσσεται, ενισχύοντας τα χαρακτηριστικά που την έχουν καθιερώσει στην premium compact κατηγορία. Η αναβάθμιση εστιάζει στο πλήρως ανασχεδιασμένο εσωτερικό με πανοραμική οθόνη και στη διευρυμένη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Το αποτέλεσμα είναι μια πιο ολοκληρωμένη, πιο ψηφιακή εμπειρία, με μεγαλύτερη άνεση και λειτουργικότητα στην καθημερινή οδήγηση.

Sportback, Sedan ή allstreet. Με κινητήρες βενζίνης και diesel, με plug-in υβριδική τεχνολογία ή με τον δυναμικό χαρακτήρα των S3 και RS 3. Η οικογένεια A3 προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιλογών, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις. Πλέον, όλες οι εκδόσεις αποκτούν νέο εσωτερικό και αναβαθμισμένο εξοπλισμό.

Εσωτερικό: νέα πανοραμική διάταξη, σύγχρονη αισθητική

Τα μοντέλα A3 αποκτούν μια εντελώς νέα διάταξη cockpit. Στο επίκεντρο βρίσκεται η κυρτή πανοραμική οθόνη, η οποία συνδυάζει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων Audi virtual cockpit 11,9 ιντσών με την οθόνη αφής MMI 12,8 ιντσών.

Ο ανασχεδιασμός επεκτείνεται στο ταμπλό. Η διακοσμητική επένδυση είναι πλέον φαρδύτερη και σχηματίζει μια συνεχή οριζόντια γραμμή, από τον πίνακα οργάνων έως την πόρτα του συνοδηγού. Διατίθενται τέσσερις επιλογές υλικών: ανθρακονήματα, μικροΐνες Dinamica και δύο υφασμάτινες επενδύσεις. Στη γνωστή «Impressum black» προστίθεται πλέον η νέα «Light crepe».

Νέα σχεδίαση αποκτά και η κεντρική κονσόλα. Η θέση τοποθέτησης του smartphone είναι πλέον προσανατολισμένη προς τον οδηγό και προσφέρει ασύρματη φόρτιση ισχύος 25 W.

Όλα τα τιμόνια των αναβαθμισμένων μοντέλων A3 διαθέτουν φυσική ροδέλα κύλισης, ενσωματωμένη στα χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών. Η γκάμα περιλαμβάνει τρία διαφορετικά σχέδια: δύο εκδοχές με διπλές ακτίνες και μία με τρεις ακτίνες και επίπεδο επάνω και κάτω τμήμα, για τις εκδόσεις S line και S.

Συστήματα υποβοήθησης: ουσιαστική υποστήριξη στην καθημερινή οδήγηση

Η γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού διευρύνεται σημαντικά. Η Audi συγκεντρώνει τις βασικές λειτουργίες σε μια νέα δομή τριών πακέτων εξοπλισμού — Tech, Tech plus και Tech pro — που διευκολύνουν την καθημερινή οδήγηση και ενισχύουν την άνεση και την ασφάλεια.

Κεντρικό ρόλο έχει το adaptive cruise assist plus, το οποίο συνδυάζει το προσαρμοζόμενο cruise control με ενεργή καθοδήγηση στη λωρίδα κυκλοφορίας, σε ταχύτητες έως 210 km/h. Στα οχήματα με αυτόματο κιβώτιο, το σύστημα υποστηρίζει τον έλεγχο της ταχύτητας, της απόστασης και της πορείας μέσα στη λωρίδα, λαμβάνοντας υπόψη τη διαγράμμιση, τα δομικά στοιχεία στα όρια του δρόμου και την κυκλοφορία γύρω από το όχημα.

Στον αυτοκινητόδρομο, μπορεί να πραγματοποιεί αυτόματα αλλαγή λωρίδας όταν ο οδηγός ενεργοποιήσει το φλας. Μια νέα δυνατότητα είναι η αυτόματη πέδηση σε κόκκινο σηματοδότη. Εφόσον το όχημα δεν έχει ακινητοποιηθεί πλήρως, το A3 συνεχίζει αυτόματα την πορεία του όταν ο σηματοδότης γίνει πράσινος.

Για πρώτη φορά, οι λειτουργίες ελέγχου της ταχύτητας και καθοδήγησης στη λωρίδα αξιοποιούν επίσης συλλογικά δεδομένα από άλλα οχήματα, γνωστά ως swarm data. Με αυτόν τον τρόπο, το A3 μπορεί να προσαρμόζει την ταχύτητά του στη μέση ταχύτητα κίνησης στον συγκεκριμένο δρόμο. Χάρη στα διαδικτυακά δεδομένα, το adaptive cruise assist μπορεί επίσης να διατηρεί το όχημα στη λωρίδα του ακόμη και όταν η διαγράμμιση δεν είναι ορατή, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση τόσο στο επαρχιακό οδικό δίκτυο όσο και στην πόλη.

Η χρήση των διαδικτυακών δεδομένων για το adaptive cruise assist περιλαμβάνεται για τρία χρόνια από την παράδοση του οχήματος. Στη συνέχεια, η διάρκειά της μπορεί να επεκταθεί με χρέωση.

Στάθμευση: πανοραμική εικόνα και έξυπνες λειτουργίες

Τέσσερις ευρυγώνιες κάμερες περιμετρικής θέασης προσφέρουν εικόνα 360 μοιρών του άμεσου περιβάλλοντος του οχήματος, διευκολύνοντας τη στάθμευση και τους ελιγμούς. Η εικόνα προβάλλεται τρισδιάστατα στο MMI, με δυνατότητα επιλογής και προσαρμογής διαφορετικών προβολών μέσω της οθόνης αφής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται μια τρισδιάστατη εξωτερική προβολή με δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής και μεγέθυνσης, καθώς και μια εικονική πανοραμική θέα από ψηλά. Οι βοηθητικές γραμμές διευκολύνουν τον προσανατολισμό κατά τους ελιγμούς. Για παράδειγμα, κατά την είσοδο σε αυτόματο πλυντήριο, η τρισδιάστατη απεικόνιση του οχήματος και οι γραμμές καθοδήγησης βοηθούν τον οδηγό να τοποθετήσει με ακρίβεια το A3 ανάμεσα στις ράγες.

Το συστήμα park assist plus χρησιμοποιεί τις κάμερες για να αναγνωρίζουν τη διαγράμμιση των θέσεων στάθμευσης, επιτρέποντας στο όχημα να εισέρχεται και να εξέρχεται αυτόματα. Το A3 αναλαμβάνει το τιμόνι, την επιτάχυνση, την πέδηση και τις αλλαγές σχέσεων. Ο οδηγός ενεργοποιεί τη λειτουργία από την οθόνη MMI touch και το όχημα εκτελεί τον ελιγμό.

Μια ακόμη νέα λειτουργία είναι η απομνημόνευση ελιγμών στάθμευσης, trained parking. Όταν η πρόσβαση σε ένα γκαράζ ή σε μια στεγασμένη θέση είναι δύσκολη, αρκεί ο οδηγός να εκτελέσει τον ελιγμό μία φορά ώστε το A3 να τον απομνημονεύσει. Στη συνέχεια, το όχημα μπορεί να επαναλαμβάνει αυτόματα τη διαδικασία, αναλαμβάνοντας το τιμόνι, την επιτάχυνση, την πέδηση και τις αλλαγές σχέσεων.

Το ίδιο ισχύει και για την έξοδο από τη θέση στάθμευσης. Το MMI μπορεί να αποθηκεύσει έως πέντε ελιγμούς, για διαδρομές μήκους έως 50 μέτρων, με ξεχωριστή ονομασία για τον καθένα.

Ψηφιακή εμπειρία: περισσότερες δυνατότητες, πληρέστερη ενημέρωση

Το Audi connect κάνει την καθημερινή χρήση του A3 πιο εύκολη και αποδοτική. Ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών υπηρεσιών προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε διαδρομή. Μέσω των απομακρυσμένων λειτουργιών, ο χρήστης μπορεί να βλέπει σε χάρτη στην εφαρμογή του smartphone πού έχει σταθμεύσει το όχημα, αλλά και να ελέγχει την κατάσταση του φρένου στάθμευσης και των φώτων, καθώς και αν κάποια πόρτα ή κάποιο παράθυρο έχει παραμείνει ανοιχτό.

Παράλληλα, η εφαρμογή myAudi προσφέρει πλήρη εικόνα για τα διανυθέντα χιλιόμετρα, τη στάθμη καυσίμου, την υπολειπόμενη αυτονομία και τα διαστήματα συντήρησης. Επιτρέπει επίσης τον απομακρυσμένο χειρισμό της βοηθητικής θέρμανσης, καθώς και το κλείδωμα και ξεκλείδωμα του οχήματος.

Με τη λειτουργία functions on demand, ο χρήστης μπορεί να προσθέσει λειτουργίες και μετά την αγορά του αυτοκινήτου. Στις νέες επιλογές περιλαμβάνεται ένα πακέτο που βελτιστοποιεί την απόδοση των χαμηλών συχνοτήτων, εξισορροπεί την ένταση μεταξύ διαφορετικών πηγών αναπαραγωγής και αναβαθμίζει την ποιότητα των συμπιεσμένων ηχητικών σημάτων.

Επιπλέον, η λειτουργία εικονικού περιβάλλοντος ήχου, virtual surround sound, είναι διαθέσιμη τόσο για το βασικό ηχοσύστημα όσο και για το Audi sound system, το οποίο περιλαμβάνεται στο πακέτο MMI Experience Plus. Η λειτουργία δημιουργεί μια πλούσια ακουστική εμπειρία μέσα στην καμπίνα, με τον ήχο της μουσικής ή των audiobooks να περιβάλλει τους επιβάτες. Το αποτέλεσμα αναδεικνύεται ιδιαίτερα στην αναπαραγωγή ζωντανών ηχογραφήσεων συναυλιών.

Μια ολοκληρωμένη οικογένεια μοντέλων

Η οικογένεια A3 ξεχωρίζει για το εύρος των επιλογών της. Δίπλα στο διαχρονικό Sportback και στο κομψό Sport Sedan, το A3 allstreet προστέθηκε την άνοιξη του 2024 ως η νεότερη πρόταση της γκάμας. Το crossover διαθέτει αυξημένη απόσταση από το έδαφος κατά τρία εκατοστά σε σύγκριση με το Sportback, ψηλότερη θέση οδήγησης και χαρακτηριστική εμφάνιση με αναφορές στα εκτός δρόμου μοντέλα.

Αντίστοιχα ευρεία είναι και η επιλογή συστημάτων κίνησης. Οι κινητήρες βενζίνης και diesel διατίθενται σε εκδόσεις ισχύος 116 hp (85 kW) και 150 hp (110 kW).

Το plug-in υβριδικό A3 e-hybrid προσφέρεται με συνδυαστική ισχύ συστήματος 204 hp (150 kW) και 272 hp (200 kW). Η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει έως τα 142 χιλιόμετρα στον συνδυασμένο κύκλο WLTP, ενώ η δυνατότητα φόρτισης με συνεχές ρεύμα DC επιτρέπει την πλήρη επαναφόρτιση της μπαταρίας σε περίπου μισή ώρα. Η ικανότητα ρυμούλκησης των εκδόσεων A3 e-hybrid αυξάνεται πλέον στα 1.700 κιλά, κατά 300 κιλά σε σχέση με πριν.

Audi S3 και RS 3: δυναμική οδήγηση με ξεχωριστή ταυτότητα

Τα S3 και RS 3 προσφέρουν ιδιαίτερα ευέλικτη και δυναμική οδική συμπεριφορά. Και τα δύο διαθέτουν τετρακίνηση quattro και torque splitter, που επιτρέπει την πλήρως μεταβλητή κατανομή της ροπής ανάμεσα στους πίσω τροχούς.

Το Audi S3 εξοπλίζεται με τετρακύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα ισχύος 333 hp (245 kW). Το Audi RS 3 διαθέτει τον πεντακύλινδρο 2.5 TFSI, με απόδοση 400 hp (294 kW).

Η εμφάνιση των δύο μοντέλων διαφοροποιείται με αποκλειστικά διακριτικά στη μάσκα Singleframe και ξεχωριστές ψηφιακές φωτεινές υπογραφές ημέρας. Το RS 3 εκφράζει τον σπορ χαρακτήρα του με το χαρακτηριστικό μοτίβο καρό σημαίας από την έναρξη της τρέχουσας γενιάς του. Πλέον, και το S3 αποκτά τη δική του διακριτή φωτεινή υπογραφή.

Για τους προβολείς Matrix LED, οι οδηγοί μπορούν να επιλέγουν ανάμεσα σε τέσσερα διαφορετικά σχέδια φώτων ημέρας και να προσαρμόζουν την επιλογή τους μέσω του MMI. Στο A3, οι τρεις από τις τέσσερις διαθέσιμες υπογραφές έχουν σχεδιαστεί εκ νέου.

Διαθεσιμότητα και τιμές στην Ελλάδα

Τα αναβαθμισμένα μοντέλα της οικογένειας Audi A3 θα είναι διαθέσιμα για παραγγελία στην Ελλάδα από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2026.

Οι τιμές ξεκινούν από 28.980 ευρώ για το Audi A3 Sportback και από 45.980 ευρώ για το Audi A3 Sportback e-hybrid. Το Audi A3 allstreet διατίθεται από 35.980 ευρώ, ενώ το Audi A3 allstreet e-hybrid από 49.980 ευρώ.

Στην κορυφή της γκάμας, το Audi RS 3 Sportback διατίθεται από 98.980 ευρώ και το Audi RS 3 Sport Sedan από 99.980 ευρώ.

Για τις εκδόσεις του Audi S3 θα διατεθούν περισσότερες πληροφορίες σε δεύτερη φάση.

Μέσω του online διαμορφωτή της Audi, στους παραπάνω συνδέσμους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξερευνήσουν τις διαθέσιμες επιλογές και να διαμορφώσουν το μοντέλο που ανταποκρίνεται στις προσωπικές τους προτιμήσεις.

Στοιχεία κατανάλωσης και εκπομπών

Κινητήρες βενζίνης και diesel ανά επίπεδο ισχύος

Ισχύς Συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου (l/100 km) Συνδυασμένες εκπομπές CO₂ (g/km) Κατηγορία CO₂ 85 kW (116 PS) 6,1–4,4 139–115 E–C 110 kW (150 PS) 6,2–4,7 140–116 E–D



Στοιχεία ανά μοντέλο — εκδόσεις με υβριδικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης

Μοντέλο Συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου (l/100 km) Συνδυασμένες εκπομπές CO₂ (g/km) Κατηγορία CO₂ Audi A3 Sedan 6,0–4,4 137–115 E–C Audi A3 Sportback 6,2–4,4 140–117 E–D Audi A3 allstreet 6,2–5,0 141–121 E–D Audi S3 Sedan 8,2–8,0 186–182 G Audi S3 Sportback 8,5–8,3 194–189 G Audi RS 3 Sedan* 9,3–8,9 210–201 G Audi RS 3 Sportback* 9,4–9,0 214–205 G

Οι τιμές για τα Audi RS 3 είναι προκαταρκτικές.

Plug-in υβριδικές εκδόσεις

Τεχνικά στοιχεία A3 Sportback e-hybrid 150 kW (204 PS) A3 Sportback e-hybrid 200 kW (272 PS) A3 allstreet e-hybrid Σταθμισμένη συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου (l/100 km) 1,4–1,1 1,4–1,2 1,4–1,2 Σταθμισμένη συνδυασμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (kWh/100 km) 13,0–12,2 13,1–12,5 12,9–12,4 Σταθμισμένες συνδυασμένες εκπομπές CO₂ (g/km) 32–25 32–28 31–26 Σταθμισμένη συνδυασμένη κατηγορία CO₂ B B B Συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου με αποφορτισμένη μπαταρία (l/100 km) 5,4–5,0 5,3–5,0 5,3–5,0 Κατηγορία CO₂ με αποφορτισμένη μπαταρία D–C D–C D–C

Ο εξοπλισμός και τα τεχνικά στοιχεία του παρόντος αφορούν την γκάμα μοντέλων που προσφέρεται στη Γερμανία. Ενδέχεται να μεταβληθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Με την επιφύλαξη σφαλμάτων και παραλείψεων.