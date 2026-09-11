Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της λιθουανικής ομοσπονδίας μπάσκετ

Ο Μιντάουγκας Μπαλτσιούνας, πρόεδρος της λιθουανικής ομοσπονδίας μπάσκετ, έκανε γνωστή την παραίτησή του μέσω social media.

Ο πρόεδρος της λιθουανικής ομοσπονδίας μπάσκετ, Μιντάουγκας Μπαλτσιούνας, δήλωσε την παραίτησή του μέσω των social media, καθώς το κλίμα, έπειτα από τις δημόσιες επιθέσεις και τα πολλά προβλήματα, είναι… βαρύ.

Στην εν λόγω δημοσίευση, ο Μπαλτσιούνας ανέφερε ότι από τη Δευτέρα (14/11) αναστέλλει τα καθήκοντά του και παραδίδει τις αρμοδιότητές του στον αντιπρόεδρο της ομοσπονδίας, όπως προβλέπει το καταστατικό.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε:

«Αγαπητοί συνάδελφοι και μέλη της λιθουανικής κοινότητας του μπάσκετ,

Οφείλω να αναγνωρίσω ότι το επίπεδο των δημοσίων επιθέσεων εις βάρος μου έχει φτάσει σε σημείο όπου η ανοχή σε αυτό έχει καταστεί δύσκολη, τόσο για τους ανθρώπους του άμεσου περιβάλλοντός μου όσο και για τη γενικότερη κατάσταση στο λιθουανικό μπάσκετ, με τις συνέπειες να γίνονται όλο και πιο δύσκολο να προβλεφθούν.

Για τον λόγο αυτό, πιστεύω ότι πρέπει να αναλάβω δράση για να μειωθεί η δημόσια ένταση. Τη Δευτέρα, θα αναστείλω τα καθήκοντά μου και θα μεταβιβάσω τις αρμοδιότητές μου ως επικεφαλής της ομοσπονδίας στον αντιπρόεδρο, όπως προβλέπεται από το καταστατικό του οργανισμού.

Πιστεύω ότι αυτή η απόφαση θα συμβάλει στην εκτόνωση της κρίσης, θα επιτρέψει την ειρηνική επίλυση των ζητημάτων που έχουν προκύψει και θα δώσει τη δυνατότητα στην κοινότητα του μπάσκετ να επικεντρωθεί ξανά στον βασικό στόχο του λιθουανικού μπάσκετ: τις επιτυχίες στο γήπεδο.

Το οικονομικό και οργανωτικό πλάνο για το τρέχον έτος θα παραδοθεί στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Σας ευχαριστώ όλους για τις ευκαιρίες που μου δόθηκαν τα τελευταία χρόνια και για τη συνεργασία μας.

Πιστεύω ακράδαντα σε ένα λαμπρό μέλλον για το λιθουανικό μπάσκετ».