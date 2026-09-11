Σπουδαία κίνηση του ΠΣΑΠΠ: Δώρισε ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο ΑΜεΑ σε ακρωτηριασμένο φίλαθλο του Ηρακλή

Αξιέπαινη πρωτοβουλία από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών, που δώρισε ένα ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο ΑΜεΑ σε ακρωτηριασμένο φίλαθλο του Ηρακλή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του ΠΣΑΠΠ:

Ο ΠΣΑΠΠ, αισθανόμενος βαθιά το αίσθημα της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς, προχώρησε στη δωρεά ενός ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου ΑμεΑ στον ακρωτηριασμένο φίλαθλο του Ηρακλή, Δημήτρη Δρακάκη.



Το συγκεκριμένο αμαξίδιο θα συμβάλει ουσιαστικά στην καθημερινή μετακίνησή του, προσφέροντάς του μεγαλύτερη αυτονομία, αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία στην καθημερινή του ζωή.



Ο Δημήτρης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και, σύμφωνα με τη γνωμάτευση του ΚΕΠΑ (Αρ. Γνωστοποίησης: 530-2026-447), το ποσοστό αναπηρίας του αγγίζει το 95%.



Παράλληλα, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία μέσω της «Πράξης Αγάπης» για την αγορά προσθετικού μέλους, το οποίο θα αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.



Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς και τους τρόπους οικονομικής ενίσχυσης για όποιον επιθυμεί να στηρίξει αυτή την προσπάθεια:



https://messenger.praxiagapis.gr/i5



Η αλληλεγγύη, ο μόνος δρόμος.