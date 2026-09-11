Μιλουτίνοφ: «Ποτέ δεν με προσέγγισε κάποιος για ελληνικό διαβατήριο»

Ξεκάθαρη θέση για τα σενάρια που ακούστηκαν περί ελληνικού διαβατηρίου πήρε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με δηλώσεις του στη Nova, λέγοντας πως δεν μίλησε ποτέ με κανέναν για το ελληνικό διαβατήριο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ:

«Για να σας πω την αλήθεια και εγώ το διάβασα στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Ποτέ δεν με προσέγγισε κάποιος για να μου πει κάτι σχετικά με το ελληνικό διαβατήριο. Δεν ξέρω την κατάσταση, πολλές φορές τα media λένε πολλά, αυτή είναι η δουλειά τους, είτε είναι αλήθεια είτε όχι. Δεν δίνω μεγάλη σημασία σε αυτά και δεν είμαι ο άνθρωπος που θα βγει στα social media για να πω τι είναι αλήθεια και τι όχι.

Προσωπικά, δεν με νοιάζει τι λένε, αν είναι σωστό ή όχι. Αφήνω τον κόσμο να κρίνει τι είναι σωστό και τι όχι. Εγώ ξέρω τι ισχύει. Αν κάποια μέρα έρθει αυτή η συζήτηση, θα δούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν με έχει προσεγγίσει κανένας από το ελληνικό μπάσκετ γι’ αυτό, δεν ξέρω πώς έχει η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή επικεντρώνομαι στον εαυτό μου, στην ομάδα, ώστε να προσπαθήσω να είμαι έτοιμος για τη νέα σεζόν».

