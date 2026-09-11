Μπαρτζώκας για Μοντέρο: «Του έδιναν λευκές επιταγές, αλλά προτίμησε τον Ολυμπιακό»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην απόφαση του Ζαν Μοντέρο να προτιμήσει τον Ολυμπιακό από τις άλλες ομάδες που του έδειξαν ενδιαφέρον, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Nova.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τον Ζαν Μοντέρο στη Nova και στάθηκε στην απόφαση του Δομινικανού να έρθει στον Ολυμπιακό, παρά το ενδιαφέρον κι άλλων μεγάλων ομάδων.

Ο 23χρονος γκαρντ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η παρουσία του Έλληνα τεχνικού είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του ίδιου, με τον Μπαρτζώκα να τονίζει ότι πρόκειται για μία σημαντική κίνηση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Για την ομάδα θεωρώ είναι πολύ σημαντικό. Το διάστημα που κινήθηκε η διαδικασία, για να τον πάρουμε κινήθηκαν κιάλες ομάδες, δίνοντάς του τρελά λεφτά. Μάλιστα κάποιες του έδωσαν και λευκές επιταγές. Το γεγονός ότι προτίμησε να έρθει εδώ, τον τιμά, φυσικά τιμά και τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ συγκεκριμένος τι θέλει στην καριέρα του και πώς θα το πετύχει. Καμιά φορά ένας παίκτης που είναι 22-23 χρονών, πρέπει να επιλέγει και ένα πρόγραμμα ομάδα από τα λεφτά που είναι πολλά και αυτά που πήρε. Γιατί μια διαδρομή που βασίζεται στην εξέλιξη και στο μπάσκετ, θα του φέρει σε βάθος χρόνου, πολύ περισσότερη, δόξα, χρήματα, τίτλους, απ' ότι ευκαιριακά από κάτι άλλο. Έχετε δει στο παρελθόν παραδείγματα, κάποιος πήγε σε ομάδα για τα λεφτά κάπου και τη χρονιά που πέρασε ήδη υπήρχαν πολλοί παίκτες, ενώ πήραν πολλά χρήματα, την επόμενη χρονιά έφυγαν γιατί ήθελαν να φύγουν».