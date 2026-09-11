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Voge DS800Χ Rally: Φθινοπωρινή προσφορά που δεν αντιστέκεσαι (pic+vid, τιμές)

Auto - Moto
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To πολυσυζητημένο και εμπορικά άκρως επιτυχημένο DS800Χ Rally τώρα σε μια προσφορά που θα συζητηθεί! Η αντιπροσωπεία Mototrend SA μόλις ανακοίνωσε νέα τιμή για περιορισμένο αριθμό τεμαχίων, που ισχύει για ένα μήνα και λήγει στις 11 Οκτωβρίου 2026.

Αρχική λιανική τιμή: €8.995 

Τιμή προσφοράς: €7.995 

Στο πλαίσιο της προσφοράς, ισχύει επίσης δυνατότητα άτοκου διακανονισμού έως 12 δόσεις με πιστωτική κάρτα. 

Το DS800X Rally είναι κατασκευασμένο από λευκή κόλλα χαρτί και χαρακτηρίζεται από έναν τελείως καινούργιο δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα 800 κ.εκ με απόδοση 95 ίππους! Είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για σκληρή χρήση και διαθέτει εξοπλισμό που θα ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς αναβάτες. 

Στάνταρ εξοπλισμός DS800X Rally


Οδηγικά προγράμματα
Ακτινωτοί τροχοί (21″-18″) με ελαστικά χωρίς αεροθάλαμο
TCS σύστημα ελέγχου πρόσφυσης
Aμορτισέρ τιμονιού (σταμπιλιζατέρ)
TPMS σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών
Φωτιστικά FULL LED
Έγχρωμη Οθόνη TFT 7″ με πλήρεις ενδείξεις
Συνδεσιμότητα Blue Tooth
DASH CAM (κάμερα καταγραφής διαδρομών)
Υποβοηθούμενος συμπλέκτης περιορισμένης ολίσθησης
Ακτινικές τετραπίστονες δαγκάνες Nissin
ABS τελευταίας γενιάς, πλήρως ρυθμιζόμενο
KYB πλήρως ρυθμιζόμενo ανεστραμένο πιρούνι
ΚΥΒ πλήρως ρυθμιζόμενο μονό αμορτισέρ
Διαδρομές ανάρτησης 220mm μπροστά και 198mm πίσω
Έξτρα προβολείς ομίχλης LED
Ρυθμιζόμενες μανέτες
Προστατευτικές χούφτες
Ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας
θερμαινόμενη σέλα
θερμαινόμενα γκριπ
Πρίζα παροχής ρεύματος και θύρα φόρτισης USB
Προστατευτική ποδιά κινητήρα αλουμινίου
Πλευρικά προστατευτικά κάγκελα και σχάρα
Ανοξείδωτη εξάτμιση
Πλάγιο & κεντρικό σταντ 

 

Voge DS800Χ Rally: Φθινοπωρινή προσφορά που δεν αντιστέκεσαι (pic+vid, τιμές)