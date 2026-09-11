Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ: Ικανοποίηση από Κάρικ και Σέσκο

Η αγωνιστική κατάστασ του Μπέντζαμιν Σέσκο αποτελεί θετική εξέλιξη για τον προπονητή Μάικλ Κάρικ ενόψει του ντέρμπι της Κυριακής στην Premier League, με αντίπαλο την Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Μπέντζαμιν Σέσκο δεν έχει αγωνισθεί ακόμη σε ολόκληρο παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τότε που επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του στην κνήμη τον περασμένο μήνα, ωστόσο η αγωνιστική κατάσταση του Σλοβένου επιθετικού, αποτελεί θετική εξέλιξη για τον προπονητή, Μάικλ Κάρικ, ενόψει του ντέρμπι της Κυριακής στην Premier League, με αντίπαλο την Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Σέσκο πέρασε στον αγωνιστικό χώρο για τα τελευταία 20 λεπτά και σκόραρε προς το τέλος της αναμέτρησης στην ισοπαλία 2-2 με την Έβερτον το περασμένο Σαββατοκύριακο, ενώ ακολούθησε και νέο γκολ στη νίκη με 4-0 επί της Σαμπάχ για το Champions League.

«Δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες που να προσφέρουν όσα ο Μπεν, όσον αφορά στη σωματική δύναμη, στο παιχνίδι στην τελευταία γραμμή της άμυνας, στην ταχύτητα κσι στις κινήσεις του στον κενό χώρο πίσω από την άμυνα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κάρικ για τον 23χρονο, ο οποίος έμεινε εκτός δράσης για σχεδόν τρεις μήνες μετά τον τραυματισμό του τον Μάιο.

«Είναι υπέροχο που επέστρεψε σε αυτό το επίπεδο, έχοντας δουλέψει σκληρά για να ανακτήσει την φυσική του κατάσταση. Με δύο γκολ και σημαντικό χρόνο συμμετοχής στο ενεργητικό του, είμαστε πραγματικά ικανοποιημένοι μαζί του».

Παράλληλα, ο Σέσκο δήλωσε ενθουσιασμένος μετά το πρώτο του γκολ σε εντός έδρας αγώνα για την εφετινή σεζόν: «Σίγουρα, η τόνωση της αυτοπεποίθησης είναι μεγάλη. Τώρα, το σημαντικό είναι να ανακάμψουμε σωστά και, φυσικά, να επικεντρωθούμε στο ντέρμπι».