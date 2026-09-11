Δέκα χρόνια συμπληρώνει το AEK KIDS CLUB!

Το AEK KIDS CLUB γίνεται δέκα ετών, με την πρωτοβουλία να έχει αγκαλιαστεί και να μεγαλώνει κάθε χρόνο. Οι εγγραφές για τη νέα σεζόν άρχισαν, ενώ δίνονται και πολλά δώρα.

Αναλυτικά:

Το AEK KIDS CLUB γιορτάζει τα δέκα χρόνια του και προσφέρει δώρα στα μέλη του!



Οι εγγραφές για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 έχουν ήδη αρχίσει και η ΑΕΚ, η πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα στην Ελλάδα που δημιούργησε ένα οργανωμένο club για παιδιά στα πρότυπα των ομάδων του εξωτερικού, περιμένει τους μικρούς φίλους της να πάρουν θέση στο συναρπαστικό «ταξίδι» της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν.



Η διαδικασία της εγγραφής πραγματοποιείται μέσω του επίσημου site της ΠΑΕ www.aekfc.gr και αυτή τη φορά το «πακέτο» δώρων και παροχών που συνοδεύει την εγγραφή είναι πιο μεγάλο από ποτέ.



Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά που έχετε αγκαλιάσει αυτό το εγχείρημα από την πρώτη στιγμή και το στηρίζετε με τη συμμετοχή σας όλα αυτά τα χρόνια. Η μεγαλύτερη κιτρινόμαυρη παιδική παρέα επιστρέφει και σας θέλουμε δίπλα μας και τη φετινή σεζόν για να ζήσουμε όλοι μαζί αξέχαστες στιγμές.



Σας περιμένουμε!



Κάντε εγγραφή στο ΑΕΚ KIDS CLUB πατώντας ΕΔΩ