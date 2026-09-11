Μαρέσκα: «Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός το πιο καυτό ντέρμπι που έχω ζήσει»

Ο Έντσο Μαρέσκα μίλησε για τα μεγάλα ντέρμπι και ξεχώρισε την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, την οποία έχει βιώσει ως ποδοσφαιριστής των «ερυθρόλευκων».

Με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ντέρμπι του Μάντσεστερ, ο Ιταλός τεχνικός αναφέρθηκε στις σημαντικότερες αντιπαλότητες που έχει βιώσει στην καριέρα του. Ανάμεσα σε αυτές, ιδιαίτερη θέση κατέχει το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, λόγω της έντασης και του πάθους που χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.



Ο Μαρέσκα χαρακτήρισε το ελληνικό ντέρμπι ως το πιο «καυτό» από όσα έχει παίξει, ενώ στάθηκε και σε άλλες μεγάλες ποδοσφαιρικές αντιπαλότητες, όπως τα Γιουβέντους – Τορίνο και Σεβίλλη – Μπέτις.

«Κάθε ντέρμπι είναι λίγο πολύ παρόμοιο. Έχω συμμετάσχει σε διαφορετικά. Το πιο καυτό ντέρμπι ήταν Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού, γιατί ήταν πολύ ζεστό. Επίσης, δυνατά ήταν τα Γιουβέντους – Τορίνο και Σεβίλλη – Μπέτις.

Ως προπονητής στην Μάντσεστερ Σίτι, όλα είναι ξεχωριστά παιχνίδια για τους οπαδούς και, πρώτα απ’ όλα, για το προπονητικό επιτελείο. Είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι για όλους.

Θέλω τέτοιου είδους παιχνίδια. Μου αρέσουν αυτού του είδους τα παιχνίδια».