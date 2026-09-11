Μπάτζετ ελληνικών ομάδων 2026-27: Τόσα ξόδεψαν για μεταγραφές

Σε διαφορετικές ταχύτητες κινήθηκαν οι «Big 4» της Super League κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε τις υψηλότερες δαπάνες, διαθέτοντας συνολικά 69,10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ακολούθησε ο Παναθηναϊκός με 45,72 εκατομμύρια ευρώ.

Σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκαν η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, οι οποίοι ξόδεψαν 19,50 και 17,25 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. Οι υπόλοιπες ομάδες της κατηγορίας ενισχύθηκαν κυρίως με ελεύθερους και δανεικούς ποδοσφαιριστές. Δείτε παρακάτω αναλυτικά το μπάτζετ των ελληνικών ομάδων για τη σεζόν 2026-27 και τα ποσά που δαπάνησαν για μεταγραφές.

Δείτε αναλυτικά τα Μπάτζετ των ελληνικών ομάδων για το 2026-27!

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