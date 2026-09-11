Με Μπέιλι η πρώτη αποστολή του Αλγκουαθίλ στον Ολυμπιακό

Η πρώτη αποστολή του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ με τον Ολυμπιακό έγινε γνωστή.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ, το Σάββατο (12/9), για την 4η αγωνιστική της Super League, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο των «ερυθρολεύκων».

Ο Βάσκος προπονητής ανακοίνωσε την πρώτη του αποστολή ως κόουτς του Ολυμπιακού, με τον Λίον Μπέιλι να είναι στα ονόματα της λίστας, επίσης διαθέσιμος είναι ο Πιρόλα που είχε έναν ελαφρύ τραυματισμό την προηγούμενη αγωνιστική, όπως επίσης οι Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον.

Εκτός βρίσκονται οι τραυματίες Ελ Κααμπί και Ρόκα. Ενώ δεν υπολογίζεται και ο Σιπιόνι.

H αποστολή του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα, Γκονσάλες, Κλέιτον