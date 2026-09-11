Παναθηναϊκός: Βίντεο από το γεύμα που παρέθεσε ο Γιαννακόπουλος στην ομάδα

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε βίντεο από το γεύμα που παρέθεσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην ομάδα.

Ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού» λίγες μέρες πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων των «πράσινων» έκανε τραπέζι σε όλα τα μέλη της ομάδας.

Έτσι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανήρτησε βίντεο με τα όσα συνέβησαν στο γεύμα του Γιαννακόπουλου.

Δείτε το σχετικό βίντεο: