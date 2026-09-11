Παναθηναϊκός: Βίντεο από το γεύμα που παρέθεσε ο Γιαννακόπουλος στην ομάδα

Ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού» λίγες μέρες πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων των «πράσινων» έκανε τραπέζι σε όλα τα μέλη της ομάδας.
Έτσι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανήρτησε βίντεο με τα όσα συνέβησαν στο γεύμα του Γιαννακόπουλου.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡 𝐡𝐨𝐬𝐭𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐌𝐫. 𝐃𝐢𝐦𝐢𝐭𝐫𝐢𝐬 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚𝐤𝐨𝐩𝐨𝐮𝐥𝐨𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐚𝐧𝐚𝐭𝐡𝐢𝐧𝐚𝐢𝐤𝐨𝐬 𝐁𝐂 𝐀𝐊𝐓𝐎𝐑 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲 | 𝐁𝐞𝐡𝐢𝐧𝐝 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐜𝐞𝐧𝐞𝐬 ☘️💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 11, 2026
Players, coaching staff, management, and Club employees gathered altogether ahead of the… pic.twitter.com/BpdytOMut2