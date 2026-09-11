Αυτός μάλιστα, είναι ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ! (Vids)

Ματς υψηλών απαιτήσεων χθες στο ΟΑΚΑ με τους Λέτο και Νίστρουπ να παρατάσσουν αντίθετες ποδοσφαιρικές φιλοσοφίες και να προσφέρουν ωραία plays. Αναλύει ο Γιώργος Ζουρντός.

Το press του Λέτο εμφάνισε την δουλειά του Νίστρουπ στο build up, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει τρόπους και να αναγκάζει τον Αργεντινό coach της Κηφισιάς να αλλάξει την άμυνά του.

To press του Λέτο και η απάντηση του Νίστρουπ

Δωρεάν μαθήματα τακτικής από τους Λέτο και Νίστρουπ χθες στο ΟΑΚΑ, σε ένα παιχνίδι που οι προσαρμογές των δύο προπονητών ήταν συνεχόμενες. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να έφτασε στη νίκη, όμως η Κηφισιά παρουσιάζει και φέτος μια σπουδαία ποδοσφαιρική πρόταση που δεν περνά απαρατήρητη.

Η ομάδα του Λέτο μπορεί να μην έχει πάρει τους βαθμούς που της αναλογούν, απέναντι σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Όφη όμως, ήταν άκρως ανταγωνιστική με το κύριο συστατικό που ξεχωρίζει στο playbook του Σεμπαστιάν Λέτο, να είναι οι μορφές άμυνας όπως το man to man high press και το compact medium block.

Στο 4-1-3-2 high press λοιπόν του coach Λέτο, οι ποδοσφαιριστές του Νίστρουπ δυσκολεύτηκαν το πρώτο διάστημα, μάλιστα η Κηφισιά στα πρώτα 7’ λεπτά δημιούργησε τις προϋποθέσεις να ανοίξει το σκορ, όμως της έλειψε η ποιότητα και η ψύχραιμη σκέψη στην τελική απόφαση. Στη συνέχεια, οι παίκτες του Παναθηναϊκού διάβασαν καλά την αμυντική τακτική της Κηφισιάς και βρήκαν τρόπους διαφυγής μεθοδικά, με δυο διαφορετικά plays:

Η μεγάλη μεταβίβαση απέναντι σε ομάδες που πρεσάρουν ψηλά, είναι ενδεδειγμένη λύση για να σπάσεις το press, μόνο όταν γίνεται στοχευμένα. Θα παρατηρήσατε σε αρκετές στιγμές, πως οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού ακόμα και υπό πίεση, ένοιωθαν άνετα με την μπάλα στα πόδια. Μπορούσαν να ντριμπλάρουν τον αντίπαλό τους, να κρατήσουν τον έλεγχο ένα δευτερόλεπτο παραπάνω ή να πασάρουν χαμηλά στο έδαφος. Αυτό το έξτρα δευτερόλεπτο κατοχής ή οι κοντινές πάσες δημιουργούσαν κενά ανάμεσα στην αμυντική γραμμή και τα χαφ της Κηφισιάς, προσέλκυαν το pressing και δημιουργούσαν καταστάσεις 3v3 ή 3v4. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, κυκλοφορούσε την μπάλα με σκοπό να προσελκύσει το press και στη συνέχεια να εκμεταλλευτεί το παιχνίδι των Τεττέη και Λιβάι σε καταστάσεις ανοιχτού γηπέδου και προσωπικής ενέργειας. Οι δύο φορ του Παναθηναϊκού είναι δυνατοί, εξαιρετικοί στο παιχνίδι με πλάτη και ικανοί να κερδίζουν μονομαχίες. Η μεγάλη μπαλιά από την γραμμή άμυνας λοιπόν, είχε μεγάλες πιθανότητες να αποτελέσει απειλή για την Κηφισιά στο ανοιχτό γήπεδο (video παραπάνω).

2. Ο δεύτερος τρόπος που χρησιμοποίησαν οι ποδοσφαιριστές του coach Νίστρουπ για να “σπάσουν” το press σε ψηλά μέτρα που αντιμετώπισαν από την αρχή του αγώνα, ήταν με build up κοντινών και γρήγορων μεταβιβάσεων. Να θυμόμαστε πάντα, πως απέναντι σε ομάδες που παίζουν man to man press, ο καλύτερος και ενδεδειγμένος τρόπος που ζητάνε οι προπονητές από τους παίκτες τους, είναι να κάνουν όσο το δυνατόν λιγότερες πάσες στο δικό τους μισό. Αν κάνεις αρκετές πάσες, μεγαλώνεις τον κίνδυνο και δίνεις παραπάνω ευκαιρίες στον αντίπαλο να κλέψει την μπάλα στο δικό σου μισό, που σε αρκετές περιπτώσεις μία η δύο μεταβιβάσεις αρκούν για να δημιουργηθεί μεγάλος κίνδυνος.

Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έβαλε την μπάλα κάτω, ήταν αρκετά κινητικός με τον Καμαρά να ζητά συνέχεια την μπάλα και τον Ταμπόρδα να βοηθά με κινήσεις πότε εσωτερικά και πότε στα πλάγια. Παιχνίδι μίας επαφής και κάθετα, αλλαγή πλευράς για αποσυμφόρηση, η δουλειά γινόταν για τον Παναθηναϊκό και έσπαγε το press με τους δύο τρόπους που αναφέραμε παραπάνω.

Η προσαρμογή του Λέτο στο Build Up του Νίστρουπ

Ο τρόπος που ο Παναθηναϊκός βρήκε λύσεις στο press, οι φάσεις που έβγαλε στην εστία του Ραμίρεζ και η εικόνα που σχημάτισε ο Λέτο στο μυαλό του, τον οδήγησαν σε αλλαγή πλάνου, μετατροπή θα λέγαμε καλύτερα. Στην πρώτη επίσκεψη με την τριπλή ευκαιρία του Παναθηναϊκού ο Αργεντινός επέμεινε σε press ψηλά, στην δεύτερη όμως μεγάλη φάση του Παναθηναϊκού προσαρμόστηκε.

Πήγε σε medium block με τις γραμμές του αρκετά κοντά σε μήκος και πλάτος. Μάλιστα, οριοθέτησε τον χώρο του στο ύψος του κέντρου του γηπέδου. Η αμυντική του γραμμή τοποθετήθηκε 5-6 μέτρα πίσω από το ημικύκλιο, οι δύο του επιθετικοί (Πόμπο και Σαγκάλ) 5-6 μέτρα μετά το ημικύκλιο. Έφτιαξε ένα compact 4-4-2 σε φάση άμυνας, με σκοπό να είναι καλύτερα οργανωμένος και υπομονετικός ώστε να περιμένει κάποιο λάθος των παικτών του Παναθηναϊκού για να φύγει στην επιθετική μετάβαση.

Ο Παναθηναϊκός ήταν υπομονετικός, δεν έκανε λάθη, όμως δεν έβρισκε και τρόπο να δημιουργήσει καταστάσεις επικίνδυνες για τον Ραμίρεζ. Είχε αρκετές στατικές φάσεις που πέρασαν ανεκμετάλλευτες, ενώ απέναντι σε τέτοιες αμυντικές λειτουργίες, οι δύο φορ είναι κάτι που σίγουρα βάζει σε σκέψεις τον Νίστρουπ.

Ένας χαφ ακόμα θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμος για την σωστή και γρήγορη κυκλοφορία, αυτό είναι ένα δίλημμα που μελλοντικά θα μας απασχολήσει. Στο ποδόσφαιρο, πάντα κάτι κερδίζεις και πάντα κάτι χάνεις με τις επιλογές σου. Μέχρι ώρας, οι δύο φορ ταυτόχρονα δίνουν λύσεις στον Παναθηναϊκό.

Στιγμές που γυρίζουν τον κόσμο στο γήπεδο

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο επιθετικά, με την νοοτροπία των παικτών του να είναι το μεγάλο κέρδος. Οι παίκτες του πλέον δεν παίζουν φλύαρα, παθητικά. Ο καθένας ξεχωριστά, ακόμα και αν βρίσκεται σε όχι και τόσο καλή μέρα, έχει επιθετικό mentality.

Παίζουν με σκοπό να δημιουργήσουν πρόβλημα στον αντίπαλο, είτε έχοντας την μπάλα είτε όχι. Πασάρουν επιθετικά, κάνουν κινήσεις στον χώρο, ζητάνε και δεν αποφεύγουν την μπάλα. Αμυντικά, πρεσάρουν ψηλά, βάζουν τα πόδια τους στη φωτιά.

Το καλύτερο διάστημα του Παναθηναϊκού, έρχεται όταν στο γήπεδο βρίσκονται μαζι μαζί οι Ουναΐ, Ταμπόρδα, Λούζα και Καμαρά με κορυφή στην επίθεση, μόνο του τον Λιβάι Γκαρσία. Ο Παναθηναϊκός παίζει ελεύθερα, οι συνεργασίες είναι σε μικρούς χώρους και γρήγορες. Υπήρχαν διαστήματα που νόμιζες ότι βλέπεις παιχνίδι Ευρωπαϊκό υψηλών προδιαγραφών, η εντύπωση που σου έβγαζε ο τρόπος κίνησης και η χρήση της μπάλας από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, κάτι τέτοιο προϊδέαζαν.

Η νίκη ήρθε, ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει μπει σε μια διαδικασία να περιμένει το επόμενο ματς και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος του Νιστρουπ και των παικτών του, καθώς βλέπει ποδόσφαιρο που του αρέσει, ποδόσφαιρο αντάξιο του ονόματος του συλλόγου.