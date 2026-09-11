Με Περιστέρι Betsson, ΑΕΚ και Καρδίτσα το 7ο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας»

Με τη συμμετοχή του Περιστερίου Betsson, της ΑΕΚ, της Καρδίτσας και της Κλουζ θα διεξαχθεί το 7ο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας».

Aναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson διοργανώνει το 7ο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας» και για μια ακόμη χρονιά τιμά τη μνήμη ενός σπουδαίου αθλητή του Συλλόγου, στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».



Η παρουσία της ΑΕΚ, της Καρδίτσας και της ρουμανικής Κλουζ Ναπόκα, δημιουργούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για να διεξαχθεί ένα τουρνουά υψηλού επιπέδου, όπου οι φίλοι του Συλλόγου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την ομάδα μας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.



Τα εισιτήρια των αγώνων διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρας Come Together.

Επίσης, οι κάτοχοι διαρκείας θα έχουν δικαίωμα εισόδου σε όλους τους αγώνες του τουρνουά.



Τα εισιτήρια είναι ημερήσια και αφορούν στην παρακολούθηση και των δυο αγώνων που θα γίνουν την κάθε ημέρα του τουρνουά και οι τιμές τους ξεκινούν από τα 10 ευρώ.



Το πρόγραμμα του 7ου τουρνουά «Νίκος Φάσουρας»:



Παρασκευή (18/9)



17:45 ΑΕΚ-Κλουζ Ναπόκα



20:30 Περιστέρι Betsson-Καρδίτσα



Σάββατο (19/9)



18:00 ΑΕΚ-Καρδίτσα



20:45 Περιστέρι Betsson-Κλουζ Ναπόκα».