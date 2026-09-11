Η ΕΠΟ ανακοίνωσε ώρες και ημέρες για την 3η αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας

Η ΕΠΟ όρισε τους αγώνες που θα γίνουν την προσεχή εβδομάδα στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής του Superbet Kυπέλλου Ελλάδος.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:



«Ανακοινώνεται το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, η οποία περιλαμβάνει έξι παιχνίδια που θα διεξαχθούν στις 16 και στις 17/09.



Στη βαθμολογία προηγούνται ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ με 6 και 4 βαθμούς αντίστοιχα, ωστόσο οι δύο αυτές ομάδες δεν θα παίξουν σε αυτή την αγωνιστική, λόγω των υποχρεώσεών τους στο Europa League».



Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:



Τετάρτη 16/09/202



15:00: Νίκη Βόλου - Αστέρας Τρίπολης, "Παντελής Μαγουλάς" (ΣΚΑΪ Hybrid)

16:45: Άρης - Μαρκό, "Κλεάνθης Βικελίδης" (ΣΚΑΪ Hybrid)

17:45: Κηφισιά - Παναθηναϊκός, "Απόστολος Νικολαΐδης" (ΣΚΑΪ)

20:00: Ατρόμητος - ΠΑΟΚ, Δημοτικό Στ. Περιστερίου (OPEN)



Πέμπτη 17/09/2026



16:30: Καλαμάτα - Λάρισα, Γηπ. Νεάπολης Νικαίας (ΣΚΑΪ Hybrid)

17:45: ΑΕΚ - Πανσερραϊκός, Allwyn Arena (ΣΚΑΪ)