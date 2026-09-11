Η ΕΠΟ ανακοίνωσε ώρες και ημέρες για την 3η αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:
«Ανακοινώνεται το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, η οποία περιλαμβάνει έξι παιχνίδια που θα διεξαχθούν στις 16 και στις 17/09.
Στη βαθμολογία προηγούνται ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ με 6 και 4 βαθμούς αντίστοιχα, ωστόσο οι δύο αυτές ομάδες δεν θα παίξουν σε αυτή την αγωνιστική, λόγω των υποχρεώσεών τους στο Europa League».
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:
Τετάρτη 16/09/202
15:00: Νίκη Βόλου - Αστέρας Τρίπολης, "Παντελής Μαγουλάς" (ΣΚΑΪ Hybrid)
16:45: Άρης - Μαρκό, "Κλεάνθης Βικελίδης" (ΣΚΑΪ Hybrid)
17:45: Κηφισιά - Παναθηναϊκός, "Απόστολος Νικολαΐδης" (ΣΚΑΪ)
20:00: Ατρόμητος - ΠΑΟΚ, Δημοτικό Στ. Περιστερίου (OPEN)
Πέμπτη 17/09/2026
16:30: Καλαμάτα - Λάρισα, Γηπ. Νεάπολης Νικαίας (ΣΚΑΪ Hybrid)
17:45: ΑΕΚ - Πανσερραϊκός, Allwyn Arena (ΣΚΑΪ)