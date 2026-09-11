Σε διαπραγματεύσεις ο Αλαφούζος για την εξαγορά της NOVA!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ieidiseis.gr ο Γιάννης Αλαφούζος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την εξαγορά της NOVA

Ο Γιάννης Αλαφούζος φέρεται να είναι κοντά σε συμφωνία για την εξαγορά της NOVA. Ο ιδιοκτήτης του ΣΚΑΪ σύμφωνα με το ieidiseis.gr βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη NOVA, φέρνοντας ραγδαίες ανακατατάξεις στον εγχώριο τηλεοπτικό χάρτη.

Ο Γιάννης Αλαφούζος να θυμίσουμε ότι έχει δημιουργήσει τον ΣΠΟΡΤ FM TV, μία ενέργεια που έφερε αρκετές αλλαγές στην αναδιανομή των τηλεοπτικών εσόδων, επίσης έχει «κλείσει» και άλλα σημαντικά αθλητικά γεγονότα, όπως είναι η Stoiximan GBL.

Αναμένουμε νέες εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της NOVA (United Group) από τον Γιάννη Αλαφούζο.