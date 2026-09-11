Παναθηναϊκός: Συμπλήρωσε κάρτες και εκτίει με Asteras AKTOR ο Καμαρά

Ο Ετιέν Καμαρά θα απουσιάσει από το ματς του Παναθηναϊκού με τον Asteras AKTOR λόγω καρτών.

Ο Γάλλος χαφ είναι μέχρι τώρα αναντικατάστατος για τον Τζέικομπ Νίστρουπ, όμως στην αναμέτρηση με την Κηφισιά συμπλήρωσε τις τρεις κίτρινες κάρτες κι έτσι θα κληθεί να απουσιάσει σε ένα από τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας.

Η επιλογή που έκαναν οι «πράσινοι» είναι να πορευτούν χωρίς αυτόν στο ματς με τον Asteras AKTOR, για την 7η αγωνιστική, με τον Δανό τεχνικό να προτιμά να τον έχει στις αναμετρήσεις με Παναιτωλικό, Καλαμάτα και Ολυμπιακό.

Υπενθυμίζουμε πως οι «πράσινοι» είναι αυτή την στιγμή στην πρώτη θέση της κατάταξης μαζί με τον Παναιτωλικό, τον οποίον υποδέχονται στην Κυριακή στο ΟΑΚΑ.