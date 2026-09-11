Οι πρώτες δηλώσεις Αλγουαθίλ: «Θα εκμεταλλευτώ τα καλά που έκανε ο Μεντιλίμπαρ»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής του Ολυμπιακού πραγματοποίησε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, μιλώντας στο στο MagentaTV εν όψει της σαββατιάτικης αναμέτρησης απέναντι στον ΟΦΗ στο γήπεδο Καραϊσκάκη (19:00).

Ο Βάσκος νέος τεχνικός των «ερυθρόλευκων» ζήτησε χρόνο και τόνισε πως θα φροντίσει να εκμεταλλευτεί ό,τι καλό έκανε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πριν την αποχώρησή του από την ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο MagentaTV:

Για το πώς πήρε την απόφαση να αναλάβει τον Ολυμπιακό:



Δεν χρειάζεται να εξηγήσω πόσο μεγάλος και ιστορικός σύλλογος είναι ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι ένας τεράστιος σύλλογος και όταν σε καλεί για να συζητήσεις δεν μπορείς παρά να μην ακούσεις την πρόταση. Αυτό έκανα, μιλήσαμε για την προοπτική να έρθω εδώ και δέχθηκα γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος που θέλει να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο.



Για την αποστολή που αναλαμβάνει:



Είναι αλήθεια πως έχει ξεκινήσει η σεζόν και ο χρόνος είναι λίγος. Αυτό συμβαίνει όμως στο ποδόσφαιρο. Παντού, σε όλον τον κόσμο, αλλάζουν προπονητές μέσα στη σεζόν. Είμαστε, λοιπόν, αναγκασμένοι να προσαρμοστούμε σε αυτές τις συνθήκες. Έτσι είναι τα πράγματα. Το πρώτο παιχνίδι είναι μόλις σε λίγες ώρες και πρέπει να προσαρμοστούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Να προλάβουμε να δουλέψουμε όσο καλύτερα μπορούμε και κυρίως να περιμένουμε το διάστημα της διακοπής για να κάνουμε περισσότερη δουλειά. Αυτό που συμβαίνει είναι πως έχουμε πολλούς καινούργιους ποδοσφαιριστές και δυστυχώς πολλούς ποδοσφαιριστές που ήρθαν αργά στην ομάδα. Χρειάζονται και αυτοί χρόνο προσαρμογής και όλοι μαζί να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε για να γνωριστούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται.



Για το αν εφαρμόσει την ίδια ιδέα παιχνιδιού που είχε στην Ρεάλ Σοσιεδάδ:



Όπως είπα και πριν πρέπει να προσαρμοστούμε αυτή τη στιγμή στην ομάδα που έχουμε, στο ρόστερ που έχουμε. Είναι πολλοί καινούργιοι ποδοσφαιριστές και εμείς φυσικά είμαστε καινούργιοι εδώ. Πρέπει να είμαστε έξυπνοι και να διαχειριστούμε το ρόστερ όσο καλύτερα μπορούμε έτσι ώστε να εφαρμόσουμε γρήγορα τις ιδέες μας. Χρειαζόμαστε όλοι μαζί χρόνο. Οι παίκτες για να γνωρίζουν τους προπονητές και οι προπονητές για να γνωρίσουν τους παίκτες. Όσο καλύτερα γνωριζόμαστε τόσο περισσότερο θα περνάω τις ιδέες μου έτσι ώστε η ομάδα να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο και να πετύχει τους στόχους της.



Για το πώς θέλει να παίζει ο δικός του Ολυμπιακός:



Έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου, αλλά θα τα δείτε σιγά σιγά μέσα στο γήπεδο. Είναι πολύ δύσκολο φυσικά με δύο προπονήσεις να δείτε μεγάλες αλλαγές. Η ομάδα χρειάζεται χρόνο. Έχω στο μυαλό μου πως πρέπει να προσαρμοστώ σε αυτά που βρίσκω αυτή την στιγμή εδώ και σιγά σιγά να περάσουμε την δική μας φιλοσοφία. Φυσικά και έχω ιδέες τις οποίες όμως θα πρέπει να εξηγήσω στους παίκτες, αφού δω τις ικανότητες του ρόστερ που έχω στη διάθεση μου. Είναι μια διαδικασία που θα πάρει χρόνο. Στόχος είναι να είμαστε περήφανοι για αυτό που βλέπουμε. Θέλουμε να βλέπουμε τους παίκτες να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό. Να κερδίσουμε τα πρώτα μας παιχνίδια και σιγά σιγά να αφομοιώνουν οι παίκτες αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Είμαι διατεθειμένος να προσαρμοστώ, να συζητάω και να είμαι ευέλικτος, ανάλογα με το τι δυνατότητες υπάρχουν στο ρόστερ και με το τι ταιριάζει στην ομάδα μας.



Για το τι του άρεσε και τι όχι από τα παιχνίδια της ομάδας που παρακολούθησε:



Φυσικά έχω δει όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού την φετινή σεζόν, εκτός από αυτά της προετοιμασίας. Υπάρχουν πράγματα που μου αρέσουν πολύ. Ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας προπονητής που τον γνωρίζω πολύ καλά και του έχω τον μέγιστο σεβασμό. Η ομάδα του έκανε πολλά πράγματα καλά μέσα στο γήπεδο και θέλω να τονίσω πως και για εκείνον ήταν δύσκολο με τόσους πολλούς νέους ποδοσφαιριστές να μπορέσει να κάνει ακριβώς αυτά που ήθελε. Θα εκμεταλλευτώ όλα τα καλά πράγματα που έκανε η ομάδα και ανάλογα με τις δυνατότητες της ομάδας θα προσπαθήσουμε να εξελιχθούμε ακόμα περισσότερο.



Για την σύνδεση του Ολυμπιακού με τους Βάσκους προπονητές και αν μίλησε με τον Βαλβέρδε ή τον Μεντιλίμπαρ:



Δεν μίλησα απευθείας μαζί τους, ξέρω όμως πολύ καλά τι σκέφτονται για αυτόν τον μεγάλο σύλλογο που λέγεται Ολυμπιακός. Είμαι πολύ υπερήφανος για αυτά που έχουν πετύχει οι συμπατριώτες μου εδώ. Ξέρω πως υπάρχει μια πολύ όμορφη σύνδεση με τους Βάσκους προπονητές και τον Ολυμπιακό και εύχομαι όταν θα φύγω και εγώ, σε πολλά χρόνια από σήμερα, να νοιώθουν όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού τόσο υπερήφανοι για την ομάδα τους, όσο έχουν νιώσει με τον Βαλβέρδε και τον Μεντιλίμπαρ. Είμαι εδώ για να δουλέψω πολύ. Όλα θα γίνουν με πάρα πολλή δουλειά. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω τον Ολυμπιακό να ανέβει ακόμα πιο ψηλά και θα κάνω τα πάντα από την πλευρά μου για να εκπροσωπήσω επάξια τους συμπατριώτες μου. Εύχομαι να με σεβαστούν και να με αγαπήσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού όσο τον Μεντιλίμπαρ και τον Βαλβέρδε.