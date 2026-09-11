Χατζηλάμπρου: «Όνειρο που γίνεται πραγματικότητα στον Άρη» (vid)

Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου μίλησε λίγο πριν την έναρξη του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στη Λευκωσία και το πρώτο φιλικό επί κυπριακού εδάφους κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ (11/9, 18:00).

Ο 18χρονος γκαρντ των κιτρινόμαυρων μίλησε στην κάμερα της ΚΑΕ Άρης, σημειώνοντας την εξέλιξης της προετοιμασίας και την κατάσταση στην ομάδα. Αναλυτικά όσα είπε…

Για τη συμμετοχή του Άρη σε ένα δυνατό τουρνουά και τι να περιμένει ο κόσμος: «Είναι μία τεράστια ευκαιρία για εμάς να δείξουμε τι κάναμε στην προετοιμασία και τι έχουμε δουλέψει. Ακόμα βρίσκουμε τα πατήματα μας καθώς είναι η αρχή της σεζόν, αλλά να περιμένετε σίγουρα ότι θα δώσουμε το 100% μας και θα δώσουμε τα πάντα για τη νίκη».

Για την αγωνιστική κατάσταση που βρίσκεται ο Άρης παρότι βρίσκεται στα μισά της προετοιμασίας: «Πιστεύω βρισκόμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Έχουμε δώσει τα δύο πρώτα μας φιλικά στα οποία έχουμε δει τα λάθη μας και τα έχουμε βελτιώσει στην προπόνηση. Και πιστεύουμε και ελπίζουμε να είμαστε ακόμα καλύτεροι στο παιχνίδι».

Για το ότι για τον ίδιο είναι η πρώτη συμμετοχή σε τέτοιο τουρνουά: «Πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, να παίζεις αντίπαλος με τέτοιους παίκτες, και να έχω προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη».

Για τον κόσμο που θα βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας και το μήνυμα του: «Είμαστε ευγνώμονες και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό γιατί δείχνουν ότι μας πιστεύουν πάρα πολύ και να είναι σίγουροι ότι θα κάνουμε τα πάντα για να είναι χαρούμενοι».