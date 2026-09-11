Το Ευρωπαϊκό Formula Kite και τα Παγκόσμια iQFOil και ILCA 6  

Στην τελική ευθεία έχει μπει στην Τουρκία το open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ολυμπιακής κατηγορίας Formula Kite και ο Κάμερον Μαραμενίδης εξακολουθεί να είναι σταθερός στις εμφανίσεις του.

Στις χθεσινές τέσσερις κούρσες της τελικής φάσης ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε 12, 7, 15, 26 και πλέον μετά από 15 ιστιοδρομίες είναι 12ος στην ευρωπαϊκή κατάταξη με 102 βαθμούς. Συνολικά τρέχουν 56 σκάφη.

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ILCA 6 γυναικών της Ιρλανδίας η Ερμιόνη Γκίκα συμμετέχει στον χρυσό στολίσκο των 54 σκαφών και μετά από εννέα ιστιοδρομίες είναι 32η με 163 βαθμούς. Η Βαρβάρα Πόρτολου είναι 83η με 255 βαθμούς.

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα iQFOil που διεξάγεται στην Μ.Βρετανία έχουν γίνει 16 ιστιοδρομίες και η Δανάη Ποντίφηξ βρίσκεται στην 31η θέση με 295 βαθμούς, ενώ η Δανάη Γιαννούλη είναι 33η με 315β. και 13η στην κατηγορία U23. Τρέχουν 70 σκάφη από 23 χώρες.

Στους άνδρες ο Αλέξανδρος Κοκκινάκης είναι 101ος με 374 βαθμούς σε σύνολο 109 σκαφών από 36 χώρες.