Η παρακάμερα από την πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Youth League

H AEK δημοσίευσε πλάνα από την πρεμιέρα της Κ19 στο Youth League. Δειτε οσα έγιναν στο Σεραφείδειο στο ματς με τη ΛΑΣΚ.

Αναλυτικά η ενημέρωση και το βίντεο της ΑΕΚ:

Το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης η ομάδα Κ19 της ΑΕΚ επέστρεψε στο Youth League, φιλοξενώντας στο Σεραφείδειο την αντίστοιχη ομάδα της αυστριακής LASK. To τελικό 0-0 μάλλον αδικεί την προσπάθεια των παικτών μας που έπαιξαν πολύ καλό ποδόσφαιρο και έχασαν σπουδαίες ευκαιρίες για γκολ.

Η κάμερα του AEK TV ήταν κοντά στα παιδιά σε όλη αυτή την τόσο σημαντική μέρα τους: στην άφιξή τους στο Σεραφείδειο, στην προθέρμανσή τους, στην εμψυχωτική ομιλία του προπονητή Περικλή Παπαπαναγή μέσα στα αποδυτήρια. Και, βέβαια, στον αγωνιστικό χώρο, καταγράφοντας την προσπάθειά τους, αλλά και τις αθέατες πλευρές του αγώνα. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, μίλησε στο ΑΕΚ TV ο αμυντικός Θανάσης Φιλιππιάδης.

Ζήστε ξανά αυτή την τόσο σημαντική για την Ακαδημία της ΑΕΚ ημέρα μέσα από αυτό το τετράλεπτο βίντεο.