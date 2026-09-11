Νέα Τούμπα: Γήπεδο 34,000-35,000 θέσεων με Fan Wall - Η αποκάλυψη των σχεδίων!

Ο ΠΑΟΚ σε συνεργασία με τις Salfo - Populous παρουσιάζει τα σχέδια για τη Νέα Τούμπα, με προοπτική 34,000 - 35,000 θέσεων και ιδιαίτερη έμφαση στο Βόρειο Πέταλο, το Fan Wall! 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και 20 μέτρα ψηλότερα!

Επί τάπητος τέθηκε στην αίθουσα Τύπου του γηπέδου της Τούμπας το αρχιτεκτονικό πλάνο για το νέο γήπεδο, με την Κα Βαρβάρα Βασιλάτου να αποκαλύπτει πως η προοπτική χωρητικότητας θα είναι 34,000-35,000 θέσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο Βόρειο Πέταλο, χωρητικότητας 9.000 θέσεων.

Όπως ανέφερε στη σχετική παρουσίαση:

«Τρέφουμε ιδιαίτερη αγάπη για τη Θεσσαλονίκη, μεγάλη ευθύνη για ένα έργο με τόσο παθιασμένους φιλάθλους και έναν σύλλογο με ιστορία. Στόχος να φέρουμε αυτή τη διεθνή γνώση, στην Τούμπα. Πολλά στάδια σε όλο τον κόσμο έχει χτίσει η POPULUS. Η διεθνή μας παρουσία, επιτρέπει να έχουμε γνώση από διάφορες αγορές. Σε αρχιτεκτονική, σχεδιασμό, ακουστική, τεχνολογία, στρατηγική και εσίταση, ώστε όλα τα στοιχεία του σταδίου να είναι μία ενιαία εμπειρία. Κάθε στάδιο είναι μοναδικό, γιατί κάθε έργο ξεκινάει από τον τόπο, τον κόσμο και την δική του ταυτότητα. Ο ΠΑΟΚ κουβαλά έναν αιώνα ιστορίας. Δεν σχεδιάζουμε ένα απλό γήπεδο, αλλά ένα νέο κεφάλαιο ιστορίας, κοιτώντας το μέλλον. Η Τούμπα βρίσκεται στην καρδιά ενός πυκνού κομματιού της πόλης, αυτό αποτελεί τον βασικό πυλώνα σχεδιασμού. Ένα τοπόσημο για τη Θεσσαλονίκη η Νέα Τούμπα, στον ορίζοντα της πόλης.

Για τον ΠΑΟΚ αυτή είναι η ευκαιρία να έχει ένα νέο σπίτι για τις επόμενες γενιές. Ένα στοιχείο που θέλουμε να ενισχύσουμε είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Όταν μελετήσαμε την Τούμπα δεν μελετήσαμε μόνο το κτήριο. Πώς συγκεντρώνεται αυτή η ατμόσφαιρα; Είναι παράγοντας σχεδιασμού από την πρώτη στιγμή. Η ιδέα του καμινιού είναι αυτή που κάνει την Τούμπα τόσο δυνατή. Αυτό θέλουμε να το ενισχύσουμε. Έναν πυρήνα έντασης, σχεδιάζοντας σκόπιμα.

Ο χώρος των κερκίδων γίνεται πιο συμπαγής, με τους φιλάθλους έως και 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και 20 μέτρα ψηλότερα.

Η δεύτερη μεγάλη κίνηση το Βόρειο Πέταλο, 9.000 φιλάθλους. Έναν... τοίχο φιλάθλων πίσω από την εστία. Με πρότυπα κορυφαία γήπεδα. Με μεγάλη αδιάσπαστη κερκίδα, διατηρώντας την ακουστική. Η ενέργεια του κόσμου να διαχέεται σε όλο το γήπεδο.

Διαφορετικές κατηγορίες θέσεων. Η συνολική εμπειρία προκύπτει από την ορατότητα, την εγγύτητα, την κλίση των κερκίδων. 34-35 χιλιάδες θέσεις το νέο γήπεδο, ενώ περίπου το 7% περιλαμβάνει χώρους φιλοξενίας. Ένα γήπεδο με έντονο ποδοσφαιρικό περιβάλλον, προσφέροντας υψηλό εύρος φιλοξενίας. Ιδιαίτερη έμφαση στους οργανωμένους, ενισχύοντας την τοπική έδρα. Η γενική κατανομή των θέσεων θα καλύπτει όλο το φάσμα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Σουίτες 360 θέσεων. 4.500 θέσεις διαρκείας, 3.000 θέσεις κάτω κερκίδα οργανωμένων, 5.500 πάνω θέσεις οργανωμένων. Οι υπόλοιπες θέσεις είναι γενικές πώλησης. 1.500 θέσεις φιλοξενούμενων και 150 θέσεις για δημοσιογράφους»

Περισσότερα σε λίγο...