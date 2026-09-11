Ο Κολοσσός πήρε διπλό επί του Αμαρουσίου των έξι απουσιών

Με νίκη συνέχισε τις φιλικές της υποχρεώσεις η ομάδα του Κολοσσού, επικρατώντας του Αμαρουσίου με 89-80 στο κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Θωμά, σε ένα δυνατό τεστ προετοιμασίας και για τις δύο ομάδες.

Από πλευράς νικητών, ξεχώρισαν με την παρουσία τους οι Έζρα Μανιόν και Ρόκι Κρούζερ. Στα θετικά για τον κόουτς Άρη Λυκογιάννη καταγράφεται η επιστροφή του Σι Τζέι Χάρις, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και αγωνίστηκε για 11 λεπτά. Αντίθετα, ο Ντεβόντε Άπσον δέχθηκε ένα χτύπημα στον γοφό και προφυλάχθηκε, αγωνιζόμενος για μόλις 4 λεπτά.

Για το Μαρούσι, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου είχε να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, καθώς εκτός δράσης λόγω προβλημάτων τραυματισμών έμειναν οι Τζάκσον, Τουλιάτος, Λούντζης, Γουέαρ, Τσακίρης και Καλαβρός. Στον αντίποδα, το ανεπίσημο ντεμπούτο του πραγματοποίησε ο Ρόναλντ Μαρτς, δείχνοντας πάντως πως χρειάζεται ακόμη χρόνο προσαρμογής για να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση και επέβαλαν τον ρυθμό τους στα πρώτα λεπτά, κλείνοντας την πρώτη περίοδο με διψήφιο προβάδισμα (29-18). Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι Ροδίτες βρήκαν απαντήσεις, βελτίωσαν την αμυντική και επιθετική τους εικόνα και ψαλίδισαν τη διαφορά, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με το σκορ στο 42-41.

Η ανατροπή για το συγκρότημα του Κολοσσού ολοκληρώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Παίρνοντας σταδιακά τον έλεγχο του αγώνα, οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου (62-65), ενώ στην τελευταία περίοδο διατήρησαν σταθερά τα ηνία, σφραγίζοντας τη νίκη με το τελικό 89-80.

Αυτή ήταν η πρώτη ήττα για το Μαρούσι στα φιλικά προετοιμασίας, ενώ για τον Κολοσσό το θετικό αποτέλεσμα λειτούργησε ως ιδανική πρόβα τζενεράλε πριν από τη συμμετοχή του στα προκριματικά του Basketball Champions League (BCL).

Μετά την αναβολή του προγραμματισμένου φιλικού του Σαββάτου με την Καρδίτσα, οι επόμενες αγωνιστικές δοκιμές για το Μαρούσι θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 18-20 Σεπτεμβρίου στην Άγκυρα, όπου θα συμμετάσχει σε τουρνουά αντιμετωπίζοντας τις Τουρκ Τέλεκομ και Πετκίμ.

Τα δεκάλεπτα: 29-18, 42-41, 62-65, 80-89