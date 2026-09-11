Το αντίο της Ομόνοιας στον Χατζηγιοβάνη: «Τασάρα, σε ευχαριστούμε για όλα!»

Η Ομόνοια αποχαιρέτησε τον Τάσο Χατζηγιοβάνη που άφησε το μεγάλο αποτύπωμα του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Παίκτης του ΟΦΗ είναι πλέον ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, καθώς ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του από την Ομόνοια, με τους πρωταθλητές Κύπρου να τον αποχαιρετούν με μια συγκινητική ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Μετά από ένα χρόνο επιτυχημένης συνεργασίας αποχαιρετούμε τον Τάσο Χατζηγιοβάνη από την ΟΜΟΝΟΙΑ.

Ο Τασάρας, όπως ο κόσμος μας τον αποκαλεί, αφήνει το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, έχοντας ως μεγαλύτερό του επίτευγμα τη σημαντική συνεισφορά στην κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος στην ιστορία του Συλλόγου. Φόρεσε σε 45 αγώνες το τριφύλλι στο στήθος, πέτυχε πέντε γκολ και μοίρασε πέντε ασίστ, ενώ πέρα από το πρωτάθλημα πανηγύρισε και δύο προκρίσεις σε League Phase Ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μια στο UEFA Europa League και μια στο UEFA Conference League.

Η ποιότητά του ως ποδοσφαιριστής, οι ενέργειες στο γήπεδο, το πάθος του σε κάθε αγώνα, η θέληση για να προσφέρει, η θετική ενέργεια που πάντοτε προκαλούσε και ο εξαίρετος χαρακτήρας του ήταν τα βασικά συστατικά που έδεσαν τον Τάσο Χατζηγιοβάνη με την οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και αυτό το δέσιμο θα κρατήσει για πάντα.

Τασάρα, σε ευχαριστούμε για όλα!

Καλή συνέχεια στην καριέρας σου!

