Η Μπάγερν ξεκαθάρισε ότι ο Ολίσε δεν πωλείται

Η Μπάγερν Μονάχου ξεκαθάρισε σε Ρεάλ Μαδρίτης και Λίβερπουλ ότι ο Μάικλ Ολίσε δεν πωλείται, ακόμα και αν δεχθεί μία πολύ δελεαστική πρόταση.

Η Μπάγερν Μονάχου ξεκαθάρισε στη Λίβερπουλ και στη Ρεάλ Μαδρίτης ότι ο Μάικλ Ολίσε δεν πωλείται, ανεξάρτητα από το ποσό που θα προσφερθεί για τον δεξιό εξτρέμ, με τον Μαξ Έμπερλ να δηλώνει ότι ο σύλλογος «δεν χρειάζεται να κάνει πίσω, όποιο κι αν είναι το ποσό».

Ο Ολίσε δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029 με τους Γερμανούς χωρίς ρήτρα αποδέσμευσης, ενώ το όνομά του έχει συνδεθεί με πιθανή μεταγραφή στη Λίβερπουλ που θα ξεπερνά τα 116 εκατ ευρώ.

Η Μπάγερν ελπίζει να συζητήσει για νέα συμφωνία και επιθυμεί να γνωρίζει τις προθέσεις του παίκτη έως το επόμενο καλοκαίρι, ώστε να καταφέρει να κρατήσει έναν από τους κορυφαίους παίκτες του ρόστερ.

Ο Γάλλος μετρά με τη φανέλα των Βαυαρών 112 εμφανίσεις, έχοντας πετύχει 47 τέρματα και 56 ασίστ.