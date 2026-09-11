Σαμπαλένκα - Ριμπάκινα για τον τίτλο στη Νέα Υόρκη!

Τελικός-όνειρο στη Νέα Υόρκη: Αρίνα Σαμπαλένκα και Έλενα Ριμπάκινα, οι δύο κορυφαίες τενίστριες στον κόσμο, θα παλέψουν το Σάββατο (12/9, 23.00) για το τρόπαιο!

H 28χρονη Λευκορωσίδα (Νο.1) έκανε πολύ μεγάλη εμφάνιση κόντρα στην Τζέσικα Πεγκούλα (Νο.3), την οποία λύγισε με 7-5, 6-2 σε 80 λεπτά και φιλοδοξεί να κατακτήσει τον τρίτο διαδοχικό τίτλο της στη διοργάνωση.

Έχει, μάλιστα, οκτώ σερί τελικούς σε hard courts (τέσσερις στη Μελβούρνη και τέσσερις στη Νέα Υόρκη, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ στην Open Era σε άνδρες και γυναίκες!

Εκτός των άλλων, ήταν και η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που νικάει την Πεγκούλα στο US Open!

Η Ριμπάκινα, από την πλευρά της, έκανε μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Κόκο Γκοφ (Νο.4), παίρνοντας τη νίκη με 3-6, 6-4, 6-4 σε 2 ώρες και 8 λεπτά.

Η νεαρή Αμερικανίδα ξεκίνησε εντυπωσιακά τον αγώνα, αλλά δεν είχε την ίδια σταθερότητα στη συνέχεια, με αποτέλεσμα να «χτυπήσει» η Καζάκα και να κάνει την πολύ μεγάλη ανατροπή!

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