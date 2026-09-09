Φιλική νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στις Αμαζόνες

H γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού έδωσε την πρώτη φιλική αναμέτρηση της σεζόν κόντρα στις Αμαζόνες στο κλειστό της Νέας Ερυθραίας.

Οι «πράσινες» επικράτησαν με 3-0 (25-11, 25-15, 25-10) ενώ παίχτηκε και τέταρτο σετ για προπονητικούς λόγους, το οποίο κατέκτησε ο Παναθηναϊκός με 25-12.

Το «τριφύλλι» του κόουτς Κιαπίνι έδειξε πολύ καλά στοιχεία για το πρώτο φιλικό ματς και τη χρονική περίοδο που διανύουμε.

Παναθηναϊκός Α.Ο. (Κιαπίνι): Πέννυ Ρόγκα, Μάρα Ράπτη, Μικάγια Γουάιτ, Ελίν Τίμερμαν, Ελισάβετ Ηλιοπούλου, Σταματία Κυπαρίσση, Αριστέα Τοντάι, Μαρκέλλα Παπαγεωργίου, Γιωργίνα Αντωνακάκη, Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, Γκαμπριέλα Ορβόσοβα, Σοφία Γκρέκα και Γέλενα Ντέλιτς.

Η Μόνικα Λαμπκόφσκα αναμένεται να ενσωματωθεί στην ομάδα τις επόμενες μέρες.