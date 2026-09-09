Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΚΟΣΜΟΣ Γκολ υπ’ αριθμόν 979 για τον Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid) 09-09-2026 21:34 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Al-Nassr ΠΡΟΣΩΠΑ Κριστιάνο Ρονάλντο 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES O CR7 με εντυπωσιακό άλμα και άπιαστη κεφαλιά άνοιξε το σκορ για την Αλ-Νασρ απέναντι στην Άμπχα και πλέον απέχει 21 τέρματα από τον ιστορικό στόχο των 1000 γκολ! Κουίζ χημείας: 10 ερωτήσεις που δείχνουν ότι ξέχασες και τα πιο βασικά που έμαθες στο σχολείο menshouse.gr To σχέδιο Ανδρουλάκη αποδίδει: To νέο βήμα του ΠΑΣΟΚ, ο εφιάλτης του Τσίπρα instanews.gr Δεν είναι στο 6: Η θέση που πονάει περισσότερο ο Παναθηναϊκός menshouse.gr Δεν είναι μόνο το νέο κόμμα: Ο πραγματικός λόγος της επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά instanews.gr Ο Σιμόν Μπάνζα το κάνει να φαίνεται εύκολο menshouse.gr Γιώργος Μαζωνάκης: Η απίστευτη χυδαιότητα με τις φωτογραφίες-σοκ από το νοσοκομείο dailymedia.gr «Γιώργη μου…»: Η πρώην σύντροφος του Μαζωνάκη, Μαρία Δελόγκα, τον αποχαιρετά με μια κοινή τους φωτογραφία (Pic) dailymedia.gr Ο γκολτζής που έψαχνε ο ΠΑΟΚ menshouse.gr Γκολ υπ’ αριθμόν 979 για τον Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid) SHARE