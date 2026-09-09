Γκολ υπ’ αριθμόν 979 για τον Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid)

O CR7 με εντυπωσιακό άλμα και άπιαστη κεφαλιά άνοιξε το σκορ για την Αλ-Νασρ απέναντι στην Άμπχα και πλέον απέχει 21 τέρματα από τον ιστορικό στόχο των 1000 γκολ!