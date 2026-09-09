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Γκολ υπ’ αριθμόν 979 για τον Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid)

Ποδόσφαιρο
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ΠΡΟΣΩΠΑ
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O CR7 με εντυπωσιακό άλμα και άπιαστη κεφαλιά άνοιξε το σκορ για την Αλ-Νασρ απέναντι στην Άμπχα και πλέον απέχει 21 τέρματα από τον ιστορικό στόχο των 1000 γκολ!
Γκολ υπ’ αριθμόν 979 για τον Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid)